https://ria.ru/20231027/telemost-1905661463.html
Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии пообщались с родными по телемосту
Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии пообщались с родными по телемосту - РИА Новости, 27.10.2023
Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии пообщались с родными по телемосту
Военнослужащие из Удмуртии, участвующие в спецоперации, пообщались с родными в рамках телемоста: бойцы показали свои трофеи и поблагодарили за посылки, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:26
2023-10-27T15:26
2023-10-27T15:26
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 27 окт – РИА Новости. Военнослужащие из Удмуртии, участвующие в спецоперации, пообщались с родными в рамках телемоста: бойцы показали свои трофеи и поблагодарили за посылки, сообщил глава региона Александр Бречалов. В пресс-службе руководителя Удмуртии рассказали, что военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона имени Евгения Федоровича Драгунова вышли на связь с родственниками в рамках телемоста, организованного Минобороны РФ по инициативе самих бойцов. Модератором видеоконференции стал заместитель военного комиссара Удмуртской Республики полковник Рустам Маликов. "От погоды и самочувствия до снабжения и планов на отпуск успели за час обсудить наши военнослужащие по контракту с родными в рамках телемоста. Парни рассказали близким, как у них дела, поблагодарили за посылки из дома и показали свои трофеи. У ребят есть дополнительный запрос на определенную специальную технику, в том числе дорогостоящую. Рассмотрим варианты, сверимся с командованием и постараемся по максимуму помочь", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Он отметил, что самое ценное в этих встречах – эмоции участников. "Наши солдаты в очередной раз убеждаются в том, что их любят и ждут, а их семьи – в том, что у ребят все хорошо", - добавил Бречалов. В пресс-службе рассказали о военнослужащем Александре, который заключил контракт с Минобороны в начале июня этого года. Вместе с мужчиной в зону спецоперации отправился его старший сын Виталий. Александр и Виталий служат в одном дивизионе и всегда могут рассчитывать на родное плечо. "Светуля, привет, родная! Как я рад тебя видеть. У нас все в порядке, все по расписанию. Чуть больше месяца осталось до моего отпуска, потерпи. Если все хорошо будет, то в твой день рождения буду в отпуске. Мы в тепле, в работе, сытые, одетые, обутые. Даже не переживайте, всему научились, работаем хорошо. Люблю тебя!", – приводятся слова Александра, которые он адресовал супруге во время встречи. По данным региональных властей, дополнительное снаряжение, спецтехнику, транспортные средства, стройматериалы Удмуртия отправляет в зону СВО на постоянной основе. Объединяются все: от активных жителей до крупных заводов и руководства республики. Только централизованно через официальный фонд "Сообщество" республика направила участникам спецоперации уже свыше 1 тысячи тонн грузов.
https://ria.ru/20231026/sobaka-1905365896.html
https://ria.ru/20231026/brechalov-1905340569.html
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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии пообщались с родными по телемосту
Бречалов рассказал, как бойцы СВО из Удмуртии пообщались с родными по телемосту
УФА, 27 окт – РИА Новости. Военнослужащие из Удмуртии, участвующие в спецоперации, пообщались с родными в рамках телемоста: бойцы показали свои трофеи и поблагодарили за посылки, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В пресс-службе руководителя Удмуртии рассказали, что военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона имени Евгения Федоровича Драгунова вышли на связь с родственниками в рамках телемоста, организованного Минобороны РФ
по инициативе самих бойцов. Модератором видеоконференции стал заместитель военного комиссара Удмуртской Республики
полковник Рустам Маликов.
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"От погоды и самочувствия до снабжения и планов на отпуск успели за час обсудить наши военнослужащие по контракту с родными в рамках телемоста. Парни рассказали близким, как у них дела, поблагодарили за посылки из дома и показали свои трофеи. У ребят есть дополнительный запрос на определенную специальную технику, в том числе дорогостоящую. Рассмотрим варианты, сверимся с командованием и постараемся по максимуму помочь", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что самое ценное в этих встречах – эмоции участников. "Наши солдаты в очередной раз убеждаются в том, что их любят и ждут, а их семьи – в том, что у ребят все хорошо", - добавил Бречалов.
В пресс-службе рассказали о военнослужащем Александре, который заключил контракт с Минобороны в начале июня этого года. Вместе с мужчиной в зону спецоперации отправился его старший сын Виталий. Александр и Виталий служат в одном дивизионе и всегда могут рассчитывать на родное плечо.
"Светуля, привет, родная! Как я рад тебя видеть. У нас все в порядке, все по расписанию. Чуть больше месяца осталось до моего отпуска, потерпи. Если все хорошо будет, то в твой день рождения буду в отпуске. Мы в тепле, в работе, сытые, одетые, обутые. Даже не переживайте, всему научились, работаем хорошо. Люблю тебя!", – приводятся слова Александра, которые он адресовал супруге во время встречи.
По данным региональных властей, дополнительное снаряжение, спецтехнику, транспортные средства, стройматериалы Удмуртия отправляет в зону СВО на постоянной основе. Объединяются все: от активных жителей до крупных заводов и руководства республики. Только централизованно через официальный фонд "Сообщество" республика направила участникам спецоперации уже свыше 1 тысячи тонн грузов.
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