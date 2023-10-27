https://ria.ru/20231027/telemost-1905661463.html

Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии пообщались с родными по телемосту

Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии пообщались с родными по телемосту - РИА Новости, 27.10.2023

Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии пообщались с родными по телемосту

Военнослужащие из Удмуртии, участвующие в спецоперации, пообщались с родными в рамках телемоста: бойцы показали свои трофеи и поблагодарили за посылки, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:26

2023-10-27T15:26

2023-10-27T15:26

удмуртская республика

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg

УФА, 27 окт – РИА Новости. Военнослужащие из Удмуртии, участвующие в спецоперации, пообщались с родными в рамках телемоста: бойцы показали свои трофеи и поблагодарили за посылки, сообщил глава региона Александр Бречалов. В пресс-службе руководителя Удмуртии рассказали, что военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона имени Евгения Федоровича Драгунова вышли на связь с родственниками в рамках телемоста, организованного Минобороны РФ по инициативе самих бойцов. Модератором видеоконференции стал заместитель военного комиссара Удмуртской Республики полковник Рустам Маликов. "От погоды и самочувствия до снабжения и планов на отпуск успели за час обсудить наши военнослужащие по контракту с родными в рамках телемоста. Парни рассказали близким, как у них дела, поблагодарили за посылки из дома и показали свои трофеи. У ребят есть дополнительный запрос на определенную специальную технику, в том числе дорогостоящую. Рассмотрим варианты, сверимся с командованием и постараемся по максимуму помочь", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Он отметил, что самое ценное в этих встречах – эмоции участников. "Наши солдаты в очередной раз убеждаются в том, что их любят и ждут, а их семьи – в том, что у ребят все хорошо", - добавил Бречалов. В пресс-службе рассказали о военнослужащем Александре, который заключил контракт с Минобороны в начале июня этого года. Вместе с мужчиной в зону спецоперации отправился его старший сын Виталий. Александр и Виталий служат в одном дивизионе и всегда могут рассчитывать на родное плечо. "Светуля, привет, родная! Как я рад тебя видеть. У нас все в порядке, все по расписанию. Чуть больше месяца осталось до моего отпуска, потерпи. Если все хорошо будет, то в твой день рождения буду в отпуске. Мы в тепле, в работе, сытые, одетые, обутые. Даже не переживайте, всему научились, работаем хорошо. Люблю тебя!", – приводятся слова Александра, которые он адресовал супруге во время встречи. По данным региональных властей, дополнительное снаряжение, спецтехнику, транспортные средства, стройматериалы Удмуртия отправляет в зону СВО на постоянной основе. Объединяются все: от активных жителей до крупных заводов и руководства республики. Только централизованно через официальный фонд "Сообщество" республика направила участникам спецоперации уже свыше 1 тысячи тонн грузов.

https://ria.ru/20231026/sobaka-1905365896.html

https://ria.ru/20231026/brechalov-1905340569.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)