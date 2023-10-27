https://ria.ru/20231027/tayvan-1905539281.html

Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 27.10.2023

Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:01

2023-10-27T06:01

2023-10-27T06:01

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db594caf9a969248e180dfa6eb13f15.jpg

ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 27 октября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Указано, что 23 воздушных судна китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая противолодочный самолет Y-8 ASW, истребитель-бомбардировщик JH-7, шесть истребителей J-10, шесть истребителей J-16, четыре истребителя J-11, вертолет Z-9 ASW, разведывательный беспилотник CH-4. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230705/tayvan-1882395669.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая