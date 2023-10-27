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Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 27.10.2023
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06:01 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/tayvan-1905539281.html
Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 27.10.2023
Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:01
2023-10-27T06:01
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 27 октября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Указано, что 23 воздушных судна китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая противолодочный самолет Y-8 ASW, истребитель-бомбардировщик JH-7, шесть истребителей J-10, шесть истребителей J-16, четыре истребителя J-11, вертолет Z-9 ASW, разведывательный беспилотник CH-4. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882395669.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань отследил 35 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Тайвань отследил 35 воздушных судов и 15 кораблей армии КНР вблизи острова

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
«
"По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 27 октября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 35 воздушных судов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Указано, что 23 воздушных судна китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая противолодочный самолет Y-8 ASW, истребитель-бомбардировщик JH-7, шесть истребителей J-10, шесть истребителей J-16, четыре истребителя J-11, вертолет Z-9 ASW, разведывательный беспилотник CH-4.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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