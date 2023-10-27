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На Кубани вынесли приговор таксисту, убившему пассажирку и спрятавшему тело - РИА Новости, 27.10.2023
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21:55 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html
На Кубани вынесли приговор таксисту, убившему пассажирку и спрятавшему тело
На Кубани вынесли приговор таксисту, убившему пассажирку и спрятавшему тело - РИА Новости, 27.10.2023
На Кубани вынесли приговор таксисту, убившему пассажирку и спрятавшему тело
Суд на Кубани назначил девять лет колонии строгого режима таксисту, который пригласил домой пассажирку, зарезал её кухонным ножом и вывез тело на реку, сообщили РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:55
2023-10-27T21:55
происшествия
россия
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Суд на Кубани назначил девять лет колонии строгого режима таксисту, который пригласил домой пассажирку, зарезал её кухонным ножом и вывез тело на реку, сообщили в краевой прокуратуре. "Тихорецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевших на сумму два миллиона рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что 21 февраля водитель познакомился с женщиной в такси и пригласил ее к себе домой. Вечером они выпивали алкоголь и поссорились. Мужчина много раз ударил гостью кухонным ножом, женщина скончалась. На следующий день подсудимый погрузил её труп в автомобиль и вывез в район балки реки Челбас.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
На Кубани вынесли приговор таксисту, убившему пассажирку и спрятавшему тело

На Кубани таксист, убивший пассажирку и спрятавший тело у реки, получил 9 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Суд на Кубани назначил девять лет колонии строгого режима таксисту, который пригласил домой пассажирку, зарезал её кухонным ножом и вывез тело на реку, сообщили в краевой прокуратуре.
«
"Тихорецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевших на сумму два миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что 21 февраля водитель познакомился с женщиной в такси и пригласил ее к себе домой. Вечером они выпивали алкоголь и поссорились. Мужчина много раз ударил гостью кухонным ножом, женщина скончалась. На следующий день подсудимый погрузил её труп в автомобиль и вывез в район балки реки Челбас.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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