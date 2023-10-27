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Ярославская область показывает положительную динамику строительства - РИА Новости, 27.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:48 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
Ярославская область показывает положительную динамику строительства
Ярославская область показывает положительную динамику строительства - РИА Новости, 27.10.2023
Ярославская область показывает положительную динамику строительства
Рост объемов жилищного строительства в Ярославской области в 2023 году по отношению к прошлому году составляет 10%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:48
2023-10-27T14:48
ярославская область
ярославская область
россия
ярославль
михаил евраев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Рост объемов жилищного строительства в Ярославской области в 2023 году по отношению к прошлому году составляет 10%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "За девять месяцев 2023 года в Ярославской области введено более 745 тысяч квадратных метров жилья. Это 87% от целевого показателя, установленного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Лидерами по вводу жилья остаются город Ярославль, Ярославский муниципальный район и город Переславль-Залесский", - сообщает областное правительство, ссылаясь на данные профильного министерства. В целом в рамках регионального проекта правительства области "Жилье" в этом году планируется построить и ввести 857 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году было введено 796 тысяч квадратных метров, информирует правительство региона. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, 421 тысяча квадратных метров - это индивидуальное жилье. "Рост объемов жилищного строительства к прошлому году остается на уровне 10%. Существенный рост продолжает показывать многоквартирное жилищное строительство. Около 324 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирных домов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Как сообщает правительство области, по данным Росстата, регион по вводу жилья по итогам девяти месяцев занимает шестое среди субъектов Центрального федерального округа.
https://ria.ru/20231024/reestr-1904995789.html
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ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Ярославль, Михаил Евраев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Ярославская область показывает положительную динамику строительства

Ярославская область показывает положительную динамику строительства жилья

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Рост объемов жилищного строительства в Ярославской области в 2023 году по отношению к прошлому году составляет 10%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"За девять месяцев 2023 года в Ярославской области введено более 745 тысяч квадратных метров жилья. Это 87% от целевого показателя, установленного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Лидерами по вводу жилья остаются город Ярославль, Ярославский муниципальный район и город Переславль-Залесский", - сообщает областное правительство, ссылаясь на данные профильного министерства.
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В целом в рамках регионального проекта правительства области "Жилье" в этом году планируется построить и ввести 857 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году было введено 796 тысяч квадратных метров, информирует правительство региона.
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, 421 тысяча квадратных метров - это индивидуальное жилье.
"Рост объемов жилищного строительства к прошлому году остается на уровне 10%. Существенный рост продолжает показывать многоквартирное жилищное строительство. Около 324 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирных домов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Как сообщает правительство области, по данным Росстата, регион по вводу жилья по итогам девяти месяцев занимает шестое среди субъектов Центрального федерального округа.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияЯрославльМихаил ЕвраевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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