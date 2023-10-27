https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html

Ярославская область показывает положительную динамику строительства

Ярославская область показывает положительную динамику строительства - РИА Новости, 27.10.2023

Ярославская область показывает положительную динамику строительства

Рост объемов жилищного строительства в Ярославской области в 2023 году по отношению к прошлому году составляет 10%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:48

2023-10-27T14:48

2023-10-27T14:48

ярославская область

ярославская область

россия

ярославль

михаил евраев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Рост объемов жилищного строительства в Ярославской области в 2023 году по отношению к прошлому году составляет 10%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "За девять месяцев 2023 года в Ярославской области введено более 745 тысяч квадратных метров жилья. Это 87% от целевого показателя, установленного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Лидерами по вводу жилья остаются город Ярославль, Ярославский муниципальный район и город Переславль-Залесский", - сообщает областное правительство, ссылаясь на данные профильного министерства. В целом в рамках регионального проекта правительства области "Жилье" в этом году планируется построить и ввести 857 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году было введено 796 тысяч квадратных метров, информирует правительство региона. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, 421 тысяча квадратных метров - это индивидуальное жилье. "Рост объемов жилищного строительства к прошлому году остается на уровне 10%. Существенный рост продолжает показывать многоквартирное жилищное строительство. Около 324 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирных домов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Как сообщает правительство области, по данным Росстата, регион по вводу жилья по итогам девяти месяцев занимает шестое среди субъектов Центрального федерального округа.

https://ria.ru/20231024/reestr-1904995789.html

https://ria.ru/20231020/urozhay-1904195890.html

ярославская область

россия

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев, федеральная служба государственной статистики (росстат)