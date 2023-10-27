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Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки - РИА Новости, 27.10.2023
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15:20 27.10.2023 (обновлено: 15:59 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/stavka-1905660102.html
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки - РИА Новости, 27.10.2023
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки
ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году, при этом сказать, когда конкретно ЦБ... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:20
2023-10-27T15:59
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году, при этом сказать, когда конкретно ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, пока нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года."Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, снижение инфляции в ее устойчивых компонентах. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году. Но, конечно, если будет отклонение от базового сценария, реализуются проинфляционные риски, мы это будем учитывать в траектории денежно-кредитной политики, тогда она может быть более жесткой. Когда конкретно мы сможем перейти к смягчению, мы сейчас сказать не можем. Будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать, от инфляции, инфляционных ожиданий и так далее", - сообщила Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку, когда увидит устойчивое снижение инфляции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году, при этом сказать, когда конкретно ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, пока нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Ранее в пятницу ЦБ неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.
"Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, снижение инфляции в ее устойчивых компонентах. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году. Но, конечно, если будет отклонение от базового сценария, реализуются проинфляционные риски, мы это будем учитывать в траектории денежно-кредитной политики, тогда она может быть более жесткой. Когда конкретно мы сможем перейти к смягчению, мы сейчас сказать не можем. Будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать, от инфляции, инфляционных ожиданий и так далее", - сообщила Набиуллина.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
Вчера, 15:55
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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