https://ria.ru/20231027/stavka-1905660102.html

Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки

Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки - РИА Новости, 27.10.2023

Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки

ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году, при этом сказать, когда конкретно ЦБ... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:20

2023-10-27T15:20

2023-10-27T15:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902238414_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_e73131dae3b71d13f59751b8497c6f6f.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году, при этом сказать, когда конкретно ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, пока нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года."Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, снижение инфляции в ее устойчивых компонентах. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году. Но, конечно, если будет отклонение от базового сценария, реализуются проинфляционные риски, мы это будем учитывать в траектории денежно-кредитной политики, тогда она может быть более жесткой. Когда конкретно мы сможем перейти к смягчению, мы сейчас сказать не можем. Будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать, от инфляции, инфляционных ожиданий и так далее", - сообщила Набиуллина.

https://ria.ru/20231027/stavka-1905669911.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина