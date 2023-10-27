Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку, когда увидит устойчивое снижение инфляции
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году, при этом сказать, когда конкретно ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, пока нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Ранее в пятницу ЦБ неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.
"Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, снижение инфляции в ее устойчивых компонентах. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году. Но, конечно, если будет отклонение от базового сценария, реализуются проинфляционные риски, мы это будем учитывать в траектории денежно-кредитной политики, тогда она может быть более жесткой. Когда конкретно мы сможем перейти к смягчению, мы сейчас сказать не можем. Будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать, от инфляции, инфляционных ожиданий и так далее", - сообщила Набиуллина.