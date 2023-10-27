https://ria.ru/20231027/ssha-1905665325.html

СМИ пишут о расколе в Демократической партии США

СМИ пишут о расколе в Демократической партии США - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ пишут о расколе в Демократической партии США

Поддержка Израиля со стороны президента США Джо Байдена на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта привела к расколу в Демократической партии,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:39

2023-10-27T15:39

2023-10-27T15:39

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Поддержка Израиля со стороны президента США Джо Байдена на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта привела к расколу в Демократической партии, передает газета New York Times. "Многолетнее единство Демократической партии относительно поддержки президента Байдена начинает ослабевать из-за его решительной поддержки Израиля на фоне эскалации войны с палестинцами, при этом коалиция молодых избирателей и цветного населения левых взглядов выражает больше недовольства, чем когда-либо с момента его избрания", - сообщает издание. Газета пишет, что в то время, как умеренные демократы приветствовали поддержку Израиля со стороны Байдена, либеральные демократы на протестах, забастовках и в открытых письмах требуют от Байдена "отказаться от проводимой на протяжении десятилетий американской политики и призвать (стороны – ред.) к прекращению огня". Как сообщает газета, пока неясно, насколько существенна политическая сила противников поддержки Израиля в Демократической партии, сейчас их действия носят разрозненный характер. Тем не менее Байден уже сталкивается с низкой степенью энтузиазма демократов относительного своего переизбрания. "Его перевес в ключевых штатах составил всего несколько тысяч голосов - вряд ли этого достаточно, чтобы избежать значительного оттока молодых избирателей, которых отталкивает его лояльность к израильскому правительству правого толка", - подчеркивает газета. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905205833.html

https://ria.ru/20230708/ssha-1882922642.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году