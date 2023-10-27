https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905673450.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:48

2023-10-27T16:48

2023-10-27T16:49

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 октября 2023 года*За минувшие сутки российские части отразили атаки ВСУ на Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях. Параллельно поражены соединения противника вдоль линии соприкосновения в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Фронтовая авиация нанесла удары по четырём украинским командно-наблюдательным пунктам. Средства противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 515 самолетов, 253 вертолета, 8312 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 1169 реактивных систем залпового огня, 12 960 танков и других бронемашин, 6893 орудия полевой артиллерии и 14 684 единицы автомобильной техники.Заявления начальников пресс-центров группировок войск "Восток" и "Днепр" на 16:40 мск не опубликованы

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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