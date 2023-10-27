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Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 27.10.2023 (обновлено: 14:30 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905643994.html
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 19 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по арсеналам с боеприпасами,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:26
2023-10-27T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 19 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по арсеналам с боеприпасами, аэродромам, пунктам размещения националистов и наемников, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."В период с 21 по 27 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов.", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что поражались также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. "В результате ударов все назначенные объекты поражены", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ

Минобороны: ВС нанесли за неделю 19 ударов ракетами и БПЛА по объектам ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского подразделения ЦВО в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 19 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по арсеналам с боеприпасами, аэродромам, пунктам размещения националистов и наемников, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"В период с 21 по 27 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов.", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что поражались также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.
«
"В результате ударов все назначенные объекты поражены", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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