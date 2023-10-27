https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905643994.html
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 19 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по арсеналам с боеприпасами,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:26
2023-10-27T14:26
2023-10-27T14:30
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 19 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в частности, по арсеналам с боеприпасами, аэродромам, пунктам размещения националистов и наемников, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."В период с 21 по 27 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов.", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что поражались также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. "В результате ударов все назначенные объекты поражены", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли 19 ударов ракетами и дронами по объектам ВСУ
Минобороны: ВС нанесли за неделю 19 ударов ракетами и БПЛА по объектам ВСУ