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ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 27.10.2023 (обновлено: 14:31 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905641760.html
ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет
ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет - РИА Новости, 27.10.2023
ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет
Российские истребители и системы ПВО за минувший месяц уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:18
2023-10-27T14:31
специальная военная операция на украине
миг-29
су-25
су-24
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за минувший месяц уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."C 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе: 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.
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миг-29, су-25, су-24, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, украина
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Су-25, Су-24, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Украина
ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет

МО: ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 самолет и три вертолета ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России в зоне проведения спецоперации
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за минувший месяц уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"C 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе: 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 октября, 15:56
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМиГ-29Су-25Су-24Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииУкраина
 
 
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