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ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет

ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет - РИА Новости, 27.10.2023

ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет

Российские истребители и системы ПВО за минувший месяц уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:18

2023-10-27T14:18

2023-10-27T14:31

специальная военная операция на украине

миг-29

су-25

су-24

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

украина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за минувший месяц уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."C 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе: 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

украина

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

миг-29, су-25, су-24, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, украина