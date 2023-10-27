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ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет
ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет - РИА Новости, 27.10.2023
ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет
Российские истребители и системы ПВО за минувший месяц уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:18
2023-10-27T14:18
2023-10-27T14:31
специальная военная операция на украине
миг-29
су-25
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вооруженные силы украины
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за минувший месяц уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."C 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе: 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.
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миг-29, су-25, су-24, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, украина
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Су-25, Су-24, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Украина
ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет
МО: ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 самолет и три вертолета ВСУ