https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905641355.html
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.10.2023
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении
Российские подразделения за неделю улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, ликвидировав свыше 885 украинских солдат, сообщило... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:16
2023-10-27T14:16
2023-10-27T15:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
старомайорское
угледар
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские подразделения за неделю улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, ликвидировав свыше 885 украинских солдат, сообщило Минобороны."На Южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" в период с 21 по 27 октября отразила 47 украинских контратак и заняла более выгодные рубежи и позиции. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Ивановки, Синьковки в Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР. Помимо этого, удалось уничтожить четыре склада с оружием и боеприпасами.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила за прошедшую неделю 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила девять атак ВСУ и нанесла поражение солдатам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад возле Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения благодаря активной обороне отразили 19 атак со стороны солдат 82-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска благодаря упреждающим действиям и огневым налетам артиллерии неоднократно нанесли поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Уточняется, что за неделю российская армия нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Помимо этого, удалось поразить пункты размещения солдат ВСУ, националистов и иностранных наемников.Средства ПВО за прошедший период уничтожили:Кроме того, как сообщили в Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Запад", а также на Соледаро-Бахмутском и Южнодонецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих. За неделю добровольно сдались в плен 54 бойца 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад территориальной обороны.
https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905562793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, старомайорское, угледар, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Старомайорское, Угледар, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Российские подразделения за неделю улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, ликвидировав свыше 885 украинских солдат, сообщило
Минобороны.
«
"На Южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- более 885 военнослужащих;
- один танк;
- четыре боевые бронированные машины;
- 17 автомобилей;
- четыре орудия полевой артиллерии.
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Группировка войск "Запад" в период с 21 по 27 октября отразила 47 украинских контратак и заняла более выгодные рубежи и позиции. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Ивановки, Синьковки в Харьковской области
, Сергеевки
и Новоегоровки в ЛНР
. Помимо этого, удалось уничтожить четыре склада с оружием и боеприпасами.
Потери противника составили:
- более 705 военнослужащих;
- один танк;
- 11 боевых бронированных машин;
- 19 автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила за прошедшую неделю 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины
.
Потери противника составили:
- более 1020 военнослужащих;
- 20 боевых бронированных машин;
- 14 автомобилей;
- три орудия.
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Группировка войск "Юг" отразила девять атак ВСУ и нанесла поражение солдатам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад возле Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки
в ДНР
.
Потери противника составили:
- более 2055 военнослужащих;
- три танка;
- 17 боевых бронированных машин;
- 22 автомобиля;
- 16 орудий полевой артиллерии.
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Российские подразделения благодаря активной обороне отразили 19 атак со стороны солдат 82-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- более 435 военнослужащих;
- 15 танков;
- 17 боевых бронированных машин;
- 16 автомобилей;
- 17 орудий полевой артиллерии.
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Российские войска благодаря упреждающим действиям и огневым налетам артиллерии неоднократно нанесли поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 485 военнослужащих убитыми и ранеными;
- 11 орудий полевой артиллерии;
- 20 автомобилей.
Уточняется, что за неделю российская армия нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Помимо этого, удалось поразить пункты размещения солдат ВСУ, националистов и иностранных наемников.
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Средства ПВО за прошедший период уничтожили:
- 208 беспилотников;
- 19 снарядов РСЗО HIMARS;
- четыре боеприпаса РСЗО "Ураган";
- две оперативно-тактические ракеты ATACMS;
- две противокорабельные ракеты "Нептун";
- шесть противорадиолокационных ракет HARM;
- восемь управляемых авиационных бомб JDAM;
- одну переделанную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200.
Кроме того, как сообщили в Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Запад", а также на Соледаро-Бахмутском и Южнодонецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих. За неделю добровольно сдались в плен 54 бойца 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад территориальной обороны.
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