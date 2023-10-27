https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905641355.html

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.10.2023

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Российские подразделения за неделю улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, ликвидировав свыше 885 украинских солдат, сообщило... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:16

2023-10-27T14:16

2023-10-27T15:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

старомайорское

угледар

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские подразделения за неделю улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, ликвидировав свыше 885 украинских солдат, сообщило Минобороны."На Южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" в период с 21 по 27 октября отразила 47 украинских контратак и заняла более выгодные рубежи и позиции. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Ивановки, Синьковки в Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР. Помимо этого, удалось уничтожить четыре склада с оружием и боеприпасами.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила за прошедшую неделю 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила девять атак ВСУ и нанесла поражение солдатам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад возле Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения благодаря активной обороне отразили 19 атак со стороны солдат 82-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска благодаря упреждающим действиям и огневым налетам артиллерии неоднократно нанесли поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Уточняется, что за неделю российская армия нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Помимо этого, удалось поразить пункты размещения солдат ВСУ, националистов и иностранных наемников.Средства ПВО за прошедший период уничтожили:Кроме того, как сообщили в Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Запад", а также на Соледаро-Бахмутском и Южнодонецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих. За неделю добровольно сдались в плен 54 бойца 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад территориальной обороны.

https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905562793.html

https://ria.ru/20231027/rotatsiya-1905651687.html

https://ria.ru/20231027/dobrovoltsy-1905542599.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905622990.html

https://ria.ru/20231006/razminirovanie-1901016798.html

https://ria.ru/20231027/isk-1905548933.html

https://ria.ru/20231027/vsu-1905643268.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, старомайорское, угледар, харьковская область, вооруженные силы украины