https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905641133.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1700 человек, российские подразделения отразили более 90 атак противника,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:16

2023-10-27T14:16

2023-10-27T14:40

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1700 человек, российские подразделения отразили более 90 атак противника, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении "Западная" группировка войск за прошедшую неделю отразила 47 контратак противника и заняла более выгодные рубежи и позиции. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки Луганской народной республики. Кроме того, уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ."Общие потери противника за прошедшую неделю составили свыше 705 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии",- сказали в министерстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины."Потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905561332.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, харьковская область