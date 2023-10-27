Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 27.10.2023 (обновлено: 14:40 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905641133.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1700 человек, российские подразделения отразили более 90 атак противника,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:16
2023-10-27T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456931_0:267:3163:2046_1920x0_80_0_0_0dab7b0cb893c944ae2f5d0354c29fb7.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1700 человек, российские подразделения отразили более 90 атак противника, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении "Западная" группировка войск за прошедшую неделю отразила 47 контратак противника и заняла более выгодные рубежи и позиции. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки Луганской народной республики. Кроме того, уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ."Общие потери противника за прошедшую неделю составили свыше 705 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии",- сказали в министерстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины."Потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905561332.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456931_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_4717eac4af355ba06e51fd935b5aa819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина, Харьковская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 1700 солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1700 человек, российские подразделения отразили более 90 атак противника, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении "Западная" группировка войск за прошедшую неделю отразила 47 контратак противника и заняла более выгодные рубежи и позиции. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки Луганской народной республики. Кроме того, уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан
Вчера, 10:08
«
"Общие потери противника за прошедшую неделю составили свыше 705 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии",- сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.
"Потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала