Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 1700 солдат
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1700 человек, российские подразделения отразили более 90 атак противника, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении "Западная" группировка войск за прошедшую неделю отразила 47 контратак противника и заняла более выгодные рубежи и позиции. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки Луганской народной республики. Кроме того, уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ.
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"Общие потери противника за прошедшую неделю составили свыше 705 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии",- сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.
"Потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия", - уточнили в Минобороны.