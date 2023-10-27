https://ria.ru/20231027/sotsobekty-1905720003.html
Более 800 соцобъектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года
Более 800 соцобъектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года - РИА Новости, 27.10.2023
Более 800 соцобъектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года
Более 800 социальных и коммунальных объектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года, использовав более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:20
2023-10-27T19:20
2023-10-27T19:20
иркутская область
экономика
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Более 800 социальных и коммунальных объектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года, использовав более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области прошло заседание регионального совета под руководством губернатора Игоря Кобзева. На нем обсудили региональный план строительства и реконструкции социальных объектов и коммунальной инфраструктуры. В него вошли более 800 мероприятий на общую сумму порядка 109 миллиардов рублей. Глава Приангарья отметил, что план будет ежегодно актуализироваться в соответствии с бюджетом. "На 2023-2027 годы запланирована реализация 506 мероприятий, в пятилетней перспективе на эти цели потребуется около 94 миллиардов рублей. Остальные 323 будут завершены за пределами пятилетнего плана - в 2028-2030 годах. На их реализацию потребуется примерно 15 миллиардов рублей", - сообщил Игорь Кобзев. В план входят мероприятия по строительству, реконструкции, проектированию, капитальному ремонту объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, ЖКХ и других. В текущем году реализуется 169 мероприятий на 35 миллиардов рублей. В следующем - 137 на 27 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Более 800 социальных и коммунальных объектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года, использовав более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области прошло заседание регионального совета под руководством губернатора Игоря Кобзева
. На нем обсудили региональный план строительства и реконструкции социальных объектов и коммунальной инфраструктуры. В него вошли более 800 мероприятий на общую сумму порядка 109 миллиардов рублей. Глава Приангарья отметил, что план будет ежегодно актуализироваться в соответствии с бюджетом.
«
"На 2023-2027 годы запланирована реализация 506 мероприятий, в пятилетней перспективе на эти цели потребуется около 94 миллиардов рублей. Остальные 323 будут завершены за пределами пятилетнего плана - в 2028-2030 годах. На их реализацию потребуется примерно 15 миллиардов рублей", - сообщил Игорь Кобзев.
В план входят мероприятия по строительству, реконструкции, проектированию, капитальному ремонту объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, ЖКХ и других.
В текущем году реализуется 169 мероприятий на 35 миллиардов рублей. В следующем - 137 на 27 миллиардов рублей.
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