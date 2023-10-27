https://ria.ru/20231027/sotsobekty-1905720003.html

Более 800 соцобъектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года

Более 800 соцобъектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года - РИА Новости, 27.10.2023

Более 800 соцобъектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года

Более 800 социальных и коммунальных объектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года, использовав более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:20

2023-10-27T19:20

2023-10-27T19:20

иркутская область

экономика

иркутская область

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70194/27/701942701_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_2ff2a0bf72e1bd138f783cbedf7cd082.jpg

ИРКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Более 800 социальных и коммунальных объектов запланировано возвести в Приангарье до 2030 года, использовав более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области прошло заседание регионального совета под руководством губернатора Игоря Кобзева. На нем обсудили региональный план строительства и реконструкции социальных объектов и коммунальной инфраструктуры. В него вошли более 800 мероприятий на общую сумму порядка 109 миллиардов рублей. Глава Приангарья отметил, что план будет ежегодно актуализироваться в соответствии с бюджетом. "На 2023-2027 годы запланирована реализация 506 мероприятий, в пятилетней перспективе на эти цели потребуется около 94 миллиардов рублей. Остальные 323 будут завершены за пределами пятилетнего плана - в 2028-2030 годах. На их реализацию потребуется примерно 15 миллиардов рублей", - сообщил Игорь Кобзев. В план входят мероприятия по строительству, реконструкции, проектированию, капитальному ремонту объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, ЖКХ и других. В текущем году реализуется 169 мероприятий на 35 миллиардов рублей. В следующем - 137 на 27 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, иркутская область, игорь кобзев