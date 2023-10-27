https://ria.ru/20231027/sneg-1905558856.html

В Москве высота снежного покрова выросла до шести сантиметров

В Москве высота снежного покрова выросла до шести сантиметров - РИА Новости, 27.10.2023

В Москве высота снежного покрова выросла до шести сантиметров

Снежный покров высотой до 6 сантиметров образовался в Москве, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:54

2023-10-27T09:54

2023-10-27T10:20

общество

москва

россия

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905550821_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_9f9bb3f9d801461cae86ac9fe50fca6d.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Снежный покров высотой до 6 сантиметров образовался в Москве, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что за минувшие сутки зима в России продолжила свое наступление по всем фронтам, расширив ареал холода, метелей, снега и льда."Русскую равнину тоже постепенно накрывает белым покрывалом. В средней полосе снежная дуга шириной в 300-400 километров, связанная с теплым атмосферным фронтом, протянулась на 1500 километров от Псковщины, через Центральную Россию и до Среднего Поволжья. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 2 сантиметра, на Балчуге – 6 сантиметров, в Тушино – 4 сантиметра", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что на ВДНХ такой покров формируется обычно только во второй декаде ноября, на Балчуге - в конце ноября."Тем не менее, из-за потепления в начале следующей недели снег ко вторнику растает. И это неудивительно. По климату средняя дата формирования устойчивого снежного покрова приходится только на 28 ноября", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20231026/sneg-1905385902.html

https://ria.ru/20231027/aeroporty-1905543577.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, евгений тишковец