https://ria.ru/20231027/sneg-1905558856.html
В Москве высота снежного покрова выросла до шести сантиметров
В Москве высота снежного покрова выросла до шести сантиметров - РИА Новости, 27.10.2023
В Москве высота снежного покрова выросла до шести сантиметров
Снежный покров высотой до 6 сантиметров образовался в Москве, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:54
2023-10-27T09:54
2023-10-27T10:20
общество
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евгений тишковец
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Снежный покров высотой до 6 сантиметров образовался в Москве, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что за минувшие сутки зима в России продолжила свое наступление по всем фронтам, расширив ареал холода, метелей, снега и льда."Русскую равнину тоже постепенно накрывает белым покрывалом. В средней полосе снежная дуга шириной в 300-400 километров, связанная с теплым атмосферным фронтом, протянулась на 1500 километров от Псковщины, через Центральную Россию и до Среднего Поволжья. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 2 сантиметра, на Балчуге – 6 сантиметров, в Тушино – 4 сантиметра", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что на ВДНХ такой покров формируется обычно только во второй декаде ноября, на Балчуге - в конце ноября."Тем не менее, из-за потепления в начале следующей недели снег ко вторнику растает. И это неудивительно. По климату средняя дата формирования устойчивого снежного покрова приходится только на 28 ноября", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20231026/sneg-1905385902.html
https://ria.ru/20231027/aeroporty-1905543577.html
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РИА Новости
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общество, москва, россия, евгений тишковец
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец
В Москве высота снежного покрова выросла до шести сантиметров
В Москве образовался снежный покров высотой до шести сантиметров
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Снежный покров высотой до 6 сантиметров образовался в Москве, сообщил в своём Telegram-канале
ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что за минувшие сутки зима в России продолжила свое наступление по всем фронтам, расширив ареал холода, метелей, снега и льда.
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"Русскую равнину тоже постепенно накрывает белым покрывалом. В средней полосе снежная дуга шириной в 300-400 километров, связанная с теплым атмосферным фронтом, протянулась на 1500 километров от Псковщины, через Центральную Россию и до Среднего Поволжья. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 2 сантиметра, на Балчуге – 6 сантиметров, в Тушино – 4 сантиметра", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что на ВДНХ такой покров формируется обычно только во второй декаде ноября, на Балчуге - в конце ноября.
"Тем не менее, из-за потепления в начале следующей недели снег ко вторнику растает. И это неудивительно. По климату средняя дата формирования устойчивого снежного покрова приходится только на 28 ноября", - добавил метеоролог.
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