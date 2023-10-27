https://ria.ru/20231027/sneg-1905548204.html

В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров

В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров - РИА Новости, 27.10.2023

В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров

По предварительным данным, в пятницу высота снежного покрова в Москве составляет до двух сантиметров, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:43

2023-10-27T08:43

2023-10-27T09:51

общество

москва

михаил леус

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По предварительным данным, в пятницу высота снежного покрова в Москве составляет до двух сантиметров, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По предварительным данным на 06.00 утра, в Москве (за ночь - ред.) выпало два миллиметра осадков. Можно предположить, что, наверное, 1-2 сантиметра снежного покрова метеостанция должна отметить", - сказал Леус. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров.

https://ria.ru/20231027/pogoda-1905544996.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, евгений тишковец