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В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров - РИА Новости, 27.10.2023
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08:43 27.10.2023 (обновлено: 09:51 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/sneg-1905548204.html
В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров
В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров - РИА Новости, 27.10.2023
В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров
По предварительным данным, в пятницу высота снежного покрова в Москве составляет до двух сантиметров, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:43
2023-10-27T09:51
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По предварительным данным, в пятницу высота снежного покрова в Москве составляет до двух сантиметров, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По предварительным данным на 06.00 утра, в Москве (за ночь - ред.) выпало два миллиметра осадков. Можно предположить, что, наверное, 1-2 сантиметра снежного покрова метеостанция должна отметить", - сказал Леус. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров.
https://ria.ru/20231027/pogoda-1905544996.html
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общество, москва, михаил леус, евгений тишковец
Общество, Москва, Михаил Леус, Евгений Тишковец
В пятницу утром снежный покров в Москве составил до двух сантиметров

Предварительно, снежный покров в Москве составил до двух сантиметров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снег в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По предварительным данным, в пятницу высота снежного покрова в Москве составляет до двух сантиметров, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По предварительным данным на 06.00 утра, в Москве (за ночь - ред.) выпало два миллиметра осадков. Можно предположить, что, наверное, 1-2 сантиметра снежного покрова метеостанция должна отметить", - сказал Леус.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров.
Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Вчера, 08:06
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусЕвгений Тишковец
 
 
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