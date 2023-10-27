Словенская компания тайно передала Киеву разведывательные дроны
Словенская компания C-Astral тайно передала Киеву дроны Bramor C4EYE
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Словенская компания C-Astral передала Украине разведывательные беспилотники, не афишируя поставку, сообщает издание Defense News.
Как сообщается, речь идет о нескольких тактических беспилотных летательных аппаратах Bramor C4EYE.
"Их действительно используют украинцы, и уже некоторое время. У нас есть определенные каналы связи с войсками, которые их используют, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения", - заявил изданию оператор БПЛА компании Ерней Модерц.
Издание отмечает, что на данный момент неясно, когда была осуществлена поставка и были ли дроны направлены компанией C-Astral напрямую или же их передало словенское министерство обороны из собственных запасов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.