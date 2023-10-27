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В секторе Газа повреждены 40 процентов школ, заявили в ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.10.2023
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22:21 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/shkoly-1905743400.html
В секторе Газа повреждены 40 процентов школ, заявили в ЮНЕСКО
В секторе Газа повреждены 40 процентов школ, заявили в ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.10.2023
В секторе Газа повреждены 40 процентов школ, заявили в ЮНЕСКО
Более 200 школ в секторе Газа были повреждены в ходе операций израильской армии, сообщила ЮНЕСКО в коммюнике в пятницу. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T22:21
2023-10-27T22:21
в мире
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россия
восточный иерусалим
владимир путин
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ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости. Более 200 школ в секторе Газа были повреждены в ходе операций израильской армии, сообщила ЮНЕСКО в коммюнике в пятницу. "Операции израильской армии в Газе вызвали серьезный гуманитарный кризис, повлиявший на все аспекты гражданской жизни, включая образование. С 7 октября более 200 школ – около 40% от всех школ в секторе Газа - были повреждены, 40 из них очень серьезно", - говорится в тексте. Как сообщается, более 625 тысяч учеников и 22,5 тысячи учителей "находятся в крайне уязвимой ситуации". В ЮНЕСКО напомнили о резолюции 2601 Совета Безопасности ООН, которая осуждает любые атаки против школ, и призвали все стороны конфликта немедленно прекратить подобные атаки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/abdollakhian-1905740071.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, юнеско, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ЮНЕСКО, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа повреждены 40 процентов школ, заявили в ЮНЕСКО

ЮНЕСКО: в Газе в ходе операций израильской армии повреждены более 200 школ

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости. Более 200 школ в секторе Газа были повреждены в ходе операций израильской армии, сообщила ЮНЕСКО в коммюнике в пятницу.
«
"Операции израильской армии в Газе вызвали серьезный гуманитарный кризис, повлиявший на все аспекты гражданской жизни, включая образование. С 7 октября более 200 школ – около 40% от всех школ в секторе Газа - были повреждены, 40 из них очень серьезно", - говорится в тексте.
Как сообщается, более 625 тысяч учеников и 22,5 тысячи учителей "находятся в крайне уязвимой ситуации".
В ЮНЕСКО напомнили о резолюции 2601 Совета Безопасности ООН, которая осуждает любые атаки против школ, и призвали все стороны конфликта немедленно прекратить подобные атаки.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСЮНЕСКОООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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