https://ria.ru/20231027/shkola-1905649144.html
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.10.2023
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик
Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:38
2023-10-27T14:38
2023-10-27T15:35
происшествия
первоуральск
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального минздрава в пятницу. "В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", – говорится в сообщении. Уточняется, что в реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести, идет осмотр специалистами.Как отметили в областной прокуратуре, распылил аэрозоль из баллончика ученик 5 класса в раздевалке спортзала школы. Семь младшеклассников, почувствовав первые признаки недомогания, в частности, в виде затрудненного дыхания, пожаловались на состояние здоровья и были госпитализированы. После происшествия надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
https://ria.ru/20231027/kamery-1905570359.html
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик, есть пострадавшие
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального минздрава в пятницу.
"В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести, идет осмотр специалистами.
Как отметили в областной прокуратуре, распылил аэрозоль из баллончика ученик 5 класса в раздевалке спортзала школы. Семь младшеклассников, почувствовав первые признаки недомогания, в частности, в виде затрудненного дыхания, пожаловались на состояние здоровья и были госпитализированы. После происшествия надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
В Приморском крае отключили камеры в туалетах школы