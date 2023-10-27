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В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.10.2023
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14:38 27.10.2023 (обновлено: 15:35 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/shkola-1905649144.html
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.10.2023
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик
Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:38
2023-10-27T15:35
происшествия
первоуральск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального минздрава в пятницу. "В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", – говорится в сообщении. Уточняется, что в реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести, идет осмотр специалистами.Как отметили в областной прокуратуре, распылил аэрозоль из баллончика ученик 5 класса в раздевалке спортзала школы. Семь младшеклассников, почувствовав первые признаки недомогания, в частности, в виде затрудненного дыхания, пожаловались на состояние здоровья и были госпитализированы. После происшествия надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
https://ria.ru/20231027/kamery-1905570359.html
первоуральск
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происшествия, первоуральск, свердловская область
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область
В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик

В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик, есть пострадавшие

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального минздрава в пятницу.
"В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести, идет осмотр специалистами.
Как отметили в областной прокуратуре, распылил аэрозоль из баллончика ученик 5 класса в раздевалке спортзала школы. Семь младшеклассников, почувствовав первые признаки недомогания, в частности, в виде затрудненного дыхания, пожаловались на состояние здоровья и были госпитализированы. После происшествия надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
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ПроисшествияПервоуральскСвердловская область
 
 
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