https://ria.ru/20231027/shkola-1905649144.html

В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик

В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.10.2023

В Первоуральске в школе ученик распылил перцовый баллончик

Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:38

2023-10-27T14:38

2023-10-27T15:35

происшествия

первоуральск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 Первоуральска Свердловской области, семь детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального минздрава в пятницу. "В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", – говорится в сообщении. Уточняется, что в реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести, идет осмотр специалистами.Как отметили в областной прокуратуре, распылил аэрозоль из баллончика ученик 5 класса в раздевалке спортзала школы. Семь младшеклассников, почувствовав первые признаки недомогания, в частности, в виде затрудненного дыхания, пожаловались на состояние здоровья и были госпитализированы. После происшествия надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.

https://ria.ru/20231027/kamery-1905570359.html

первоуральск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, первоуральск, свердловская область