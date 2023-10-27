https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html

В Нижегородской области построили три школы по нацпроекту

В Нижегородской области построили три школы по нацпроекту - РИА Новости, 27.10.2023

В Нижегородской области построили три школы по нацпроекту

Три новые школы построены в Нижегородской области в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:54

2023-10-27T11:54

2023-10-27T11:54

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Три новые школы построены в Нижегородской области в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона. Новые образовательные учреждения построены в селе Большая Ельня Кстовского округа, микрорайоне №3 города Кстова и рабочем поселке Виля в Выксе, создано более 2,4 тысячи новых мест в школах. "В регионе в рамках концессионных соглашений завершилось строительство первых трех школ. Ведутся работы еще по 10 общеобразовательным учреждениям. Новые школы позволяют разгрузить соседние учебные заведения или заменить устаревшие здания. Кроме того, для ребят создаются комфортные условия обучения, занятий спортом, отдыха. Все это сделано в рамках национального проекта "Образование", который реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Новая школа в селе Большая Ельня рассчитана на 1 225 учебных мест. Она состоит из четырех блоков от двух до четырех этажей общей площадью 21,6 тысячи квадратных метров. В корпусе разместились два больших спортивных зала и один малый, актовый зал, столовая, медпункт и библиотека. На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона, площадки для игр и тихого отдыха, а также учебно-опытная и хозяйственная зоны, где есть площадки для выращивания плодов, овощей и цветов. Здание школы на 792 места в третьем микрорайоне Кстова состоит из четырех этажей. Ее общая площадь составляет 17,6 тысячи квадратных метров, включая технический этаж. Помимо учебных классов, есть актовый зал, библиотека, медпункт, столовая, спортивный зал, а также залы для занятий гимнастикой, хореографией и бассейн. Школа на 400 мест в рабочем поселке Виля состоит из пяти блоков от двух до трех этажей. Помимо учебных классов, она включает два спортзала, актовый зал, столовую, медпункт, библиотеку и музей. На территории учреждения также обустроены физкультурно-спортивная, хозяйственная и учебно-опытная зоны. Как отметил министр образования и науки региона Михаил Пучков, две школы в Кстовском округе позволяют разгрузить от второй смены ближайшие учебные заведения, а новая школа в поселке Виля построена на месте старой школы и теперь в ней есть все необходимое для комфортного образования. Отмечается, что центром компетенций при строительстве новых школ выступила Корпорация развития Нижегородской области.

https://ria.ru/20231016/shkoly-1903047643.html

https://ria.ru/20231025/biblioteki-1905203567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, выкса, россия, глеб никитин, владимир путин