https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем

Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем - РИА Новости, 27.10.2023

Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем

Вчера в Москву с визитом прибыла делегация ХАМАС, возглавляемая членом политбюро движения Абу Марзуком. Официальная повестка дня — обсуждение вопроса... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

аналитика

сектор газа

израиль

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Вчера в Москву с визитом прибыла делегация ХАМАС, возглавляемая членом политбюро движения Абу Марзуком. Официальная повестка дня — обсуждение вопроса немедленного освобождения иностранных заложников, находящихся в секторе Газа, эвакуация россиян и других иностранцев, а также общая ситуация с арабо-израильским конфликтом.Тут нужно оговориться, что официальная позиция России по палестино-израильскому конфликту более чем прозрачна: Москва выступает за немедленное прекращение взаимного насилия, неизбирательных бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля, приводящих к массовой гибели мирного гражданского населения, скорейшее освобождение заложников и концентрацию усилий мирового сообщества на создании палестинского государства на основе резолюции ООН в границах 1967 года.Но есть ощущение, что скоро к этим пунктам добавится еще очень много дополнительных, потому что, если ЦАХАЛ все же вторгнется в Газу, даже при выполнении формальных задач операции она не приведет к полной и безоговорочной победе Израиля. Мало того, по мнению многих экспертов, ХАМАС загнало Израиль в ловушку, из которой есть два выхода: плохой и очень плохой.Да, на днях Биньямин Нетаньяху сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземную операцию и пафосно заявил: "Мы готовимся к сухопутной операции. Я не буду уточнять, когда и как мы ее проведем, а также сколько сил будет задействовано". Однако же внушительные силы ЦАХАЛ все еще топчутся у границ Газы и ждут у Мертвого моря погоды.Почему?Причин много, но главная из них — время. Израильскому руководству очень нужно время, чтобы подготовиться к боевым действиям на городском театре военных действий, к чему израильская армия совершенно не готовилась. Но главное — Израилю жизненно важно заручиться безоговорочной поддержкой своих союзников на случай, если что-то в процессе операции пойдет не так (а оно гарантированно пойдет), и пауза свидетельствует о том, что эта поддержка, хотя она и есть, безоговорочной не является.Главный друг Израиля — США — золотыми устами Байдена заявили, что "Соединенные Штаты гарантируют Израилю все необходимое для наказания боевиков ХАМАС", но при этом "Израилю следует соблюдать законы войны при проведении операций в Газе". А это совершенно не то, что хочет услышать Нетаньяху.Дело в том, что сражение за Газу может легко затмить печальный опыт США в Ираке, где недооценка противника повлекла за собой крупные потери. На первом этапе американские войска сравнительно легко и быстро (несколько недель) разобрались с регулярными частями Саддама Хусейна, но затем они были втянуты в длительный дорогостоящий и кровавый этап партизанской войны. В итоге Соединенные Штаты потеряли не менее пяти тысяч солдат и неведомое количество бойцов ЧВК, а также море техники. В итоге США фактически признали свое поражение, выведя из Ирака основной воинский контингент.Именно поэтому на днях газета The New York Times сообщила, что Белый дом хочет, чтобы Израиль отложил свою наземную операцию, а тот же CNN привел данные, что военные США стараются убедить Израиль в отсутствии необходимости полномасштабного сухопутного вторжения в Газу.Их можно понять.ХАМАС готовилось к этой войне много лет, и на каждый возможный шаг Израиля уже заготовлен соответствующий ответ. Единственный результат операции, который устроит Израиль, — это физическое уничтожение руководящей структуры ХАМАС и политическая капитуляция противоположной стороны. Последнего, скорее всего, добиться будет невозможно в принципе, для первого нужно уничтожить двухмиллионную Газу, а с этим будут проблемы.В развалинах Газы и многокилометровых тоннелях под ними ЦАХАЛ ждут десятки тысяч бойцов ХАМАС, которые знают, что им делать, и которым терять нечего и отступать некуда. Они — смертники, и это их не пугает. ЦАХАЛ ждут бесконечные ловушки, мины, самодельные взрывные устройства, пристрелянные позиции снайперов и много других "приятностей". "Всеведущий" МОССАД имеет лишь самое приблизительное представление о лабиринтах под Газой, где не помогают обычные очки ночного видения, практически не будут работать рации, а солдатам понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты. Второе: большинство из 300-тысячной армии вторжения Израиля — резервисты, не имеющие нужного опыта. Основная масса солдат не подготовлена на уровне индивидуальном, а у подразделений отсутствуют необходимые навыки на коллективном. Третье: после сухопутного вторжения в Газу практически гарантированно против Израиля откроют фронты шиитские формирования из Ливана, Сирии, Ирака и Йемена, что потребует распыления сил и средств.Именно поэтому руководство Израиля и ЦАХАЛ прямо сейчас лихорадочно разрабатывают волшебные операции вроде затопления тоннелей под Газой (вместе с заложниками — привет Гитлеру и берлинскому метро в 1945 году) или применения парализующих газов.Но очевидно, что никакие примочки и припарки не помогут израильской армии избежать серьезных потерь, к которым израильское общество очень чувствительно, а это значит, что нынешнее руководство страны после операции будет смещено в любом случае, даже если ее результаты будут объявлены сверхуспешными. Кроме того, массовые жертвы мирного населения Газы, неизбежные при наземной операции, еще больше уронят репутацию Израиля для большей части мира, что тоже будет поставлено в вину нынешним властям.Заместитель главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури завил: "В случае если враг пойдет по суше, это будет новая и славная страница для нашего народа, это будет беспрецедентное поражение оккупантов в истории конфликта".Даже если разделить эти слова на десять и принять за факт, что потери палестинцев будут огромны, в любом случае израильтян в Газе будет ждать не победа, а море крови, которой можно было бы избежать, если бы в свое время кто-то не решил, что Израиль создавать можно и нужно, а палестинское государство — совсем необязательно.А нам остается молиться за всех невинных жертв этого конфликта и делать так, чтобы не решенные сегодня проблемы не привели к крови наших потомков в будущем.

https://radiosputnik.ria.ru/20231026/izrail-1905508558.html

https://ria.ru/20231026/voyna-1905497212.html

https://ria.ru/20231026/khamas-1905504768.html

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израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика, сектор газа, израиль