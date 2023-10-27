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Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка - РИА Новости, 27.10.2023
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14:47 27.10.2023 (обновлено: 14:49 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/sberbank-1905650747.html
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка - РИА Новости, 27.10.2023
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка
Все затруднения в работе систем Сбербанка устранены, все сервисы функционируют нормальным образом, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:47
2023-10-27T14:49
экономика
сбербанк россии
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технологии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все затруднения в работе систем Сбербанка устранены, все сервисы функционируют нормальным образом, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме", - сказали в банке.Ранее в пятницу пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн", при попытке входа в приложении сообщалось о "неполадках с интернетом". Также клиенты жаловались на работу банкоматов.
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экономика, сбербанк россии, москва, технологии
Экономика, Сбербанк России, Москва, Технологии
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка

Сбербанк заявил, что все сервисы функционируют в штатном режиме

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Логотип Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все затруднения в работе систем Сбербанка устранены, все сервисы функционируют нормальным образом, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«
"Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме", - сказали в банке.
Ранее в пятницу пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн", при попытке входа в приложении сообщалось о "неполадках с интернетом". Также клиенты жаловались на работу банкоматов.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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ЭкономикаСбербанк РоссииМоскваТехнологии
 
 
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