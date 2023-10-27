https://ria.ru/20231027/sberbank-1905650747.html
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка - РИА Новости, 27.10.2023
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка
Все затруднения в работе систем Сбербанка устранены, все сервисы функционируют нормальным образом, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:47
2023-10-27T14:47
2023-10-27T14:49
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все затруднения в работе систем Сбербанка устранены, все сервисы функционируют нормальным образом, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме", - сказали в банке.Ранее в пятницу пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн", при попытке входа в приложении сообщалось о "неполадках с интернетом". Также клиенты жаловались на работу банкоматов.
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экономика, сбербанк россии, москва, технологии
Экономика, Сбербанк России, Москва, Технологии
Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка
Сбербанк заявил, что все сервисы функционируют в штатном режиме