https://ria.ru/20231027/sberbank-1905650747.html

Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка

Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка - РИА Новости, 27.10.2023

Сбербанк устранил затруднения в работе систем банка

Все затруднения в работе систем Сбербанка устранены, все сервисы функционируют нормальным образом, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:47

2023-10-27T14:47

2023-10-27T14:49

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сбербанк россии

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все затруднения в работе систем Сбербанка устранены, все сервисы функционируют нормальным образом, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме", - сказали в банке.Ранее в пятницу пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн", при попытке входа в приложении сообщалось о "неполадках с интернетом". Также клиенты жаловались на работу банкоматов.

https://ria.ru/20231027/krym-1905583342.html

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экономика, сбербанк россии, москва, технологии