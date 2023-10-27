https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905715647.html
Словакия не поддержит антироссийские санкции Евросоюза в атомной сфере
Словакия не поддержит антироссийские санкции Евросоюза в атомной сфере - РИА Новости, 27.10.2023
Словакия не поддержит антироссийские санкции Евросоюза в атомной сфере
Словакия не поддержит новые санкции Европейского союза в отношении России, если они будут касаться атомной сферы, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:00
2023-10-27T19:00
2023-10-27T19:00
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БРАТИСЛАВА, 27 окт - РИА Новости. Словакия не поддержит новые санкции Европейского союза в отношении России, если они будут касаться атомной сферы, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "В вопросе санкций мы будем очень внимательно следить, чтобы они в первую очередь не вредили нам. Есть предложения, которые говорят, что в этом (12-м) пакете могут быть вещи, касающиеся атома… Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита Европейского союза. Он отметил, что такая позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом. По словам Фицо, санкции в отношении РФ не работают, но это не значит, что он будет голосовать против каждой предлагаемой санкции, его позиция будет основываться на их влиянии на Словакию.
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словакия, россия, роберт фицо, евросоюз
Словакия, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз
Словакия не поддержит антироссийские санкции Евросоюза в атомной сфере
Фицо: Словакия не поддержит санкции ЕС против России, если они коснутся атома
БРАТИСЛАВА, 27 окт - РИА Новости. Словакия не поддержит новые санкции Европейского союза в отношении России, если они будут касаться атомной сферы, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"В вопросе санкций мы будем очень внимательно следить, чтобы они в первую очередь не вредили нам. Есть предложения, которые говорят, что в этом (12-м) пакете могут быть вещи, касающиеся атома… Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита Европейского союза.
Он отметил, что такая позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом.
По словам Фицо, санкции в отношении РФ не работают, но это не значит, что он будет голосовать против каждой предлагаемой санкции, его позиция будет основываться на их влиянии на Словакию.
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