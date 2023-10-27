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США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023
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13:07 27.10.2023 (обновлено: 15:41 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905613335.html
США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС
США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023
США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС
США расширили санкции против лиц, "связанных с ХАМАС", меры затронули в том числе членов иранского Корпуса стражей исламской революции. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:07
2023-10-27T15:41
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США расширили санкции против лиц, "связанных с ХАМАС", меры затронули в том числе членов иранского Корпуса стражей исламской революции."Сегодня Управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело второй раунд санкций в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, после варварских атак 7 октября на Израиль и его гражданское население", - говорится в заявлении на сайте минфина.Отмечается, что новые меры нацелены в том числе на дополнительные активы в инвестиционном портфеле ХАМАС."Минфин также вводит санкции против официального лица ХАМАС в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также базирующейся в секторе Газа организации, которая служила каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада", - отмечается в заявлении.Всего санкции затронули восемь физических и четыре юридических лица. Среди физлиц, против которых США ввели санкции - граждане Ирана, Саудовской Аравии и Турции.
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сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС

США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС, в том числе членов КСИР

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США расширили санкции против лиц, "связанных с ХАМАС", меры затронули в том числе членов иранского Корпуса стражей исламской революции.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело второй раунд санкций в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, после варварских атак 7 октября на Израиль и его гражданское население", - говорится в заявлении на сайте минфина.
Отмечается, что новые меры нацелены в том числе на дополнительные активы в инвестиционном портфеле ХАМАС.
"Минфин также вводит санкции против официального лица ХАМАС в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также базирующейся в секторе Газа организации, которая служила каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада", - отмечается в заявлении.
Всего санкции затронули восемь физических и четыре юридических лица. Среди физлиц, против которых США ввели санкции - граждане Ирана, Саудовской Аравии и Турции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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СШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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