США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС
США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС, в том числе членов КСИР
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США расширили санкции против лиц, "связанных с ХАМАС", меры затронули в том числе членов иранского Корпуса стражей исламской революции.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело второй раунд санкций в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, после варварских атак 7 октября на Израиль и его гражданское население", - говорится в заявлении на сайте минфина.
Отмечается, что новые меры нацелены в том числе на дополнительные активы в инвестиционном портфеле ХАМАС.
"Минфин также вводит санкции против официального лица ХАМАС в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также базирующейся в секторе Газа организации, которая служила каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада", - отмечается в заявлении.
Всего санкции затронули восемь физических и четыре юридических лица. Среди физлиц, против которых США ввели санкции - граждане Ирана, Саудовской Аравии и Турции.