https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905613335.html

США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС

США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023

США расширили санкции против лиц, связанных с ХАМАС

США расширили санкции против лиц, "связанных с ХАМАС", меры затронули в том числе членов иранского Корпуса стражей исламской революции. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:07

2023-10-27T13:07

2023-10-27T15:41

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870354400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b88acd4c3375f11a64d47096e06806c.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США расширили санкции против лиц, "связанных с ХАМАС", меры затронули в том числе членов иранского Корпуса стражей исламской революции."Сегодня Управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело второй раунд санкций в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, после варварских атак 7 октября на Израиль и его гражданское население", - говорится в заявлении на сайте минфина.Отмечается, что новые меры нацелены в том числе на дополнительные активы в инвестиционном портфеле ХАМАС."Минфин также вводит санкции против официального лица ХАМАС в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также базирующейся в секторе Газа организации, которая служила каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада", - отмечается в заявлении.Всего санкции затронули восемь физических и четыре юридических лица. Среди физлиц, против которых США ввели санкции - граждане Ирана, Саудовской Аравии и Турции.

https://ria.ru/20231024/peskov-1904891001.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире