https://ria.ru/20231027/ruzhe-1905640623.html

Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки

Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки - РИА Новости, 27.10.2023

Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки

Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:14

2023-10-27T14:14

2023-10-27T14:14

происшествия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает пресс-служба региональное управление МВД. "В Вологодской области сотрудники полиции задержали особо опасного преступника. Сегодня около 9 часов утра… была получена информация о местонахождении разыскиваемого лица", - говорится в сообщении. Подозреваемого задержали в поселке Майский около дома №23. В отношении ранее судимого мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ранее сообщалось, что мужчина приехал в гости к своей сестре, но общение не задалось. После он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то, похожего на гранату, забрал из сейфа сестры ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении. Как сообщало 26 октября информационное агентство "Вологда Регион", жители округа массово забирают детей из школ и детских садов. В самих учреждениях был введен усиленный пропускной режим.

https://ria.ru/20230913/ruzhe-1896163505.html

https://ria.ru/20231002/podrostok-1900008789.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область