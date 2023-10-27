https://ria.ru/20231027/ruzhe-1905640623.html
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки - РИА Новости, 27.10.2023
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки
Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:14
2023-10-27T14:14
2023-10-27T14:14
происшествия
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает пресс-служба региональное управление МВД. "В Вологодской области сотрудники полиции задержали особо опасного преступника. Сегодня около 9 часов утра… была получена информация о местонахождении разыскиваемого лица", - говорится в сообщении. Подозреваемого задержали в поселке Майский около дома №23. В отношении ранее судимого мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ранее сообщалось, что мужчина приехал в гости к своей сестре, но общение не задалось. После он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то, похожего на гранату, забрал из сейфа сестры ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении. Как сообщало 26 октября информационное агентство "Вологда Регион", жители округа массово забирают детей из школ и детских садов. В самих учреждениях был введен усиленный пропускной режим.
https://ria.ru/20230913/ruzhe-1896163505.html
https://ria.ru/20231002/podrostok-1900008789.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего сутки с ружьем в Майском
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости.
Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает пресс-служба
региональное управление МВД.
"В Вологодской области сотрудники полиции задержали особо опасного преступника. Сегодня около 9 часов утра… была получена информация о местонахождении разыскиваемого лица", - говорится в сообщении.
В Ленинградской области задержали мужчину с пневматическим ружьем
Подозреваемого задержали в поселке Майский около дома №23. В отношении ранее судимого мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 226 УК РФ
(Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Ранее сообщалось, что мужчина приехал в гости к своей сестре, но общение не задалось. После он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то, похожего на гранату, забрал из сейфа сестры ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении.
Как сообщало 26 октября информационное агентство "Вологда Регион", жители округа массово забирают детей из школ и детских садов. В самих учреждениях был введен усиленный пропускной режим.
В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья