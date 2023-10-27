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Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки - РИА Новости, 27.10.2023
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14:14 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ruzhe-1905640623.html
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки - РИА Новости, 27.10.2023
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки
Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:14
2023-10-27T14:14
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает пресс-служба региональное управление МВД. "В Вологодской области сотрудники полиции задержали особо опасного преступника. Сегодня около 9 часов утра… была получена информация о местонахождении разыскиваемого лица", - говорится в сообщении. Подозреваемого задержали в поселке Майский около дома №23. В отношении ранее судимого мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ранее сообщалось, что мужчина приехал в гости к своей сестре, но общение не задалось. После он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то, похожего на гранату, забрал из сейфа сестры ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении. Как сообщало 26 октября информационное агентство "Вологда Регион", жители округа массово забирают детей из школ и детских садов. В самих учреждениях был введен усиленный пропускной режим.
https://ria.ru/20230913/ruzhe-1896163505.html
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происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего с ружьем сутки

Вологодские полицейские задержали мужчину, бродившего сутки с ружьем в Майском

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Полицейские в Вологодской области задержали мужчину с ружьем, который почти сутки бродил в районе села Майское и держал в страхе местных жителей, сообщает пресс-служба региональное управление МВД.
"В Вологодской области сотрудники полиции задержали особо опасного преступника. Сегодня около 9 часов утра… была получена информация о местонахождении разыскиваемого лица", - говорится в сообщении.
Мужчина с пневматом в городе Гатчина Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Ленинградской области задержали мужчину с пневматическим ружьем
13 сентября, 17:04
Подозреваемого задержали в поселке Майский около дома №23. В отношении ранее судимого мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Ранее сообщалось, что мужчина приехал в гости к своей сестре, но общение не задалось. После он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то, похожего на гранату, забрал из сейфа сестры ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении.
Как сообщало 26 октября информационное агентство "Вологда Регион", жители округа массово забирают детей из школ и детских садов. В самих учреждениях был введен усиленный пропускной режим.
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