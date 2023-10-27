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В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками - РИА Новости, 27.10.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
10:04 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/rostov-1905560505.html
В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками
В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками - РИА Новости, 27.10.2023
В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками
Права более 5 тысяч обманутых дольщиков восстановили в Ростове-на-Дону за последние 14 лет, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:04
2023-10-27T10:04
ростовская область
ростов-на-дону
жилье
ростовская область
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Права более 5 тысяч обманутых дольщиков восстановили в Ростове-на-Дону за последние 14 лет, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании коллегии. По его информации, только за период с 2009 по 2022 год были обеспечены права 5044 граждан по 52 проблемным многоквартирным домам. "Была проделана огромная работа для решения этой многолетней проблемы. На начало этого года в Ростове оставалось девять таких домов и 253 дольщика. Мы нашли решение по каждому из этих объектов" - отметил Логвиненко. По данным администрации города, три дома достраивают инвесторы, два дома расселены, обратившиеся жильцы еще одного дома уже получили квартиры. Кроме того, по двум домам правительство Ростовской области направило предложения в Фонд по замене мероприятий по завершению строительства на выплаты возмещения. Права застройщика еще одного дома переданы Ростовскому областному фонду. Логвиненко также отметил работу муниципалитета по увеличению маневренного фонда. "Более 100 квартир в районе бывшего Вертолетного поля были переданы в свое время застройщиком для нужд муниципалитета. Жильё новое - с черновой отделкой. В этом году мы выделили деньги, заключили контракты и уже приступили к ремонтным работам", - уточнил он. Часть из этих квартир планируется передать в маневренный фонд, а часть - управлению образования в качестве служебного жилья для педагогов.
https://ria.ru/20230919/lenoblast-1897308966.html
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ростов-на-дону, жилье, ростовская область, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Жилье, Ростовская область, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками

В Ростове-на-Дону за 14 лет восстановили права более 5000 обманутых дольщиков

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Права более 5 тысяч обманутых дольщиков восстановили в Ростове-на-Дону за последние 14 лет, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании коллегии.
По его информации, только за период с 2009 по 2022 год были обеспечены права 5044 граждан по 52 проблемным многоквартирным домам. "Была проделана огромная работа для решения этой многолетней проблемы. На начало этого года в Ростове оставалось девять таких домов и 253 дольщика. Мы нашли решение по каждому из этих объектов" - отметил Логвиненко.
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По данным администрации города, три дома достраивают инвесторы, два дома расселены, обратившиеся жильцы еще одного дома уже получили квартиры. Кроме того, по двум домам правительство Ростовской области направило предложения в Фонд по замене мероприятий по завершению строительства на выплаты возмещения. Права застройщика еще одного дома переданы Ростовскому областному фонду.
Логвиненко также отметил работу муниципалитета по увеличению маневренного фонда. "Более 100 квартир в районе бывшего Вертолетного поля были переданы в свое время застройщиком для нужд муниципалитета. Жильё новое - с черновой отделкой. В этом году мы выделили деньги, заключили контракты и уже приступили к ремонтным работам", - уточнил он.
Часть из этих квартир планируется передать в маневренный фонд, а часть - управлению образования в качестве служебного жилья для педагогов.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуЖильеРостовская областьАлексей Логвиненко
 
 
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