https://ria.ru/20231027/rostov-1905560505.html

В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками

В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками - РИА Новости, 27.10.2023

В Ростове-на-Дону отчитались по работе с обманутыми дольщиками

Права более 5 тысяч обманутых дольщиков восстановили в Ростове-на-Дону за последние 14 лет, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:04

2023-10-27T10:04

2023-10-27T10:04

ростовская область

ростов-на-дону

жилье

ростовская область

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Права более 5 тысяч обманутых дольщиков восстановили в Ростове-на-Дону за последние 14 лет, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании коллегии. По его информации, только за период с 2009 по 2022 год были обеспечены права 5044 граждан по 52 проблемным многоквартирным домам. "Была проделана огромная работа для решения этой многолетней проблемы. На начало этого года в Ростове оставалось девять таких домов и 253 дольщика. Мы нашли решение по каждому из этих объектов" - отметил Логвиненко. По данным администрации города, три дома достраивают инвесторы, два дома расселены, обратившиеся жильцы еще одного дома уже получили квартиры. Кроме того, по двум домам правительство Ростовской области направило предложения в Фонд по замене мероприятий по завершению строительства на выплаты возмещения. Права застройщика еще одного дома переданы Ростовскому областному фонду. Логвиненко также отметил работу муниципалитета по увеличению маневренного фонда. "Более 100 квартир в районе бывшего Вертолетного поля были переданы в свое время застройщиком для нужд муниципалитета. Жильё новое - с черновой отделкой. В этом году мы выделили деньги, заключили контракты и уже приступили к ремонтным работам", - уточнил он. Часть из этих квартир планируется передать в маневренный фонд, а часть - управлению образования в качестве служебного жилья для педагогов.

https://ria.ru/20230919/lenoblast-1897308966.html

https://ria.ru/20230616/balashikha-1878740469.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростов-на-дону, жилье, ростовская область, алексей логвиненко