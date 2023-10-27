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В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2023
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12:22 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/rospotrebnadzor-1905599487.html
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2023
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае
Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:22
2023-10-27T12:22
происшествия
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора Красноярского края. Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. "Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора и медработниками проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, уточнили в ведомстве. После проведения лабораторных исследований проб, отобранных у заболевших, будет установлена причина заболевания, пояснили в управлении.
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происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае

Состояние пациентов в Ессее с неопределенной болезнью удовлетворительное

© iStock.com / sudok1В больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© iStock.com / sudok1
В больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора Красноярского края.
Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания.
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"Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалистами Роспотребнадзора и медработниками проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, уточнили в ведомстве. После проведения лабораторных исследований проб, отобранных у заболевших, будет установлена причина заболевания, пояснили в управлении.
 
ПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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