https://ria.ru/20231027/rospotrebnadzor-1905599487.html
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2023
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае
Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:22
2023-10-27T12:22
2023-10-27T12:22
происшествия
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора Красноярского края. Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. "Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора и медработниками проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, уточнили в ведомстве. После проведения лабораторных исследований проб, отобранных у заболевших, будет установлена причина заболевания, пояснили в управлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20231023/vaktsina-1904655180.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае
Состояние пациентов в Ессее с неопределенной болезнью удовлетворительное
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора Красноярского края.
Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания.
Вакцина "Спутник V" утратила эффективность, заявил Гинцбург
"Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалистами Роспотребнадзора и медработниками проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, уточнили в ведомстве. После проведения лабораторных исследований проб, отобранных у заболевших, будет установлена причина заболевания, пояснили в управлении.