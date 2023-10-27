https://ria.ru/20231027/rospotrebnadzor-1905599487.html

В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае

В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае - РИА Новости, 27.10.2023

В Роспотребнадзоре оценили состояние пациентов в Красноярском крае

Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:22

2023-10-27T12:22

2023-10-27T12:22

происшествия

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все заболевшие в поселке Ессей в Красноярском крае, у которых выявили симптомы неопределенного заболевания, находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора Красноярского края. Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. "Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора и медработниками проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, уточнили в ведомстве. После проведения лабораторных исследований проб, отобранных у заболевших, будет установлена причина заболевания, пояснили в управлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20231023/vaktsina-1904655180.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)