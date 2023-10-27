https://ria.ru/20231027/roskosmos-1905526948.html
"Роскосмос" объявил о постепенном переходе к платным космическим услугам
"Роскосмос" объявил о постепенном переходе к платным космическим услугам - РИА Новости, 27.10.2023
"Роскосмос" объявил о постепенном переходе к платным космическим услугам
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов по итогам совещания у президента Владимира Путина сообщил, что приняты решения постепенно переходить к платности космических... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:24
2023-10-27T00:24
2023-10-27T00:55
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
КОРОЛЕВ (Московская область), 27 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов по итогам совещания у президента Владимира Путина сообщил, что приняты решения постепенно переходить к платности космических услуг.В четверг Путин на совещании о развитии ракетно-космической отрасли сказал, что сейчас госструктуры, как правило, получают услуги и продукты "Роскосмоса" безвозмездно, поэтому частным компаниям в этой сфере сложно получить доступ к госзаказу. По его словам, такая практика искажает конкуренцию и лишает сам "Роскосмос" мотивации работать над повышением качества продуктов. Президент предложил подумать над тем, чтобы услуги "Роскосмоса" предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок."Приняты соответствующие решения, которые должны будут поменять в лучшую сторону ситуацию. Самое главное, уже внесены соответствующие изменения в закон, мы постепенно будем переходить к платности космических услуг. Это самое главное условие, которое сформирует рынок и будущие правила игры на нем", - сказал Борисов журналистам.По его словам, "без этого ситуацию сдвинуть с мертвой точки будет очень тяжело"."Это серьезное решение. Оно принято. И будем двигаться именно в этом направлении", - отметил он.По его словам, на совещании было уделено внимание и многоспутниковой группировке."Это указание нарастающей потребности услуг различного рода: телекоммуникационных, дистанционного зондирования Земли, навигации и прочее", - сказал он.Борисов подчеркнул, что без создания новой индустриальной модели, привлечения частных компаний, привлечения внебюджетного финансирования и создания серийных производств эту проблему не решить.
https://ria.ru/20231027/sfera-1905527187.html
https://ria.ru/20231027/roskosmos-1905527652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владимир путин
Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин
"Роскосмос" объявил о постепенном переходе к платным космическим услугам
Борисов заявил о решении о постепенном переходе к платным космическим услугам
КОРОЛЕВ (Московская область), 27 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов по итогам совещания у президента Владимира Путина сообщил, что приняты решения постепенно переходить к платности космических услуг.
В четверг Путин на совещании о развитии ракетно-космической отрасли сказал, что сейчас госструктуры, как правило, получают услуги и продукты "Роскосмоса" безвозмездно, поэтому частным компаниям в этой сфере сложно получить доступ к госзаказу. По его словам, такая практика искажает конкуренцию и лишает сам "Роскосмос" мотивации работать над повышением качества продуктов. Президент предложил подумать над тем, чтобы услуги "Роскосмоса" предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок.
Глава "Роскосмоса" отметил интерес стран БРИКС и Африки к проекту "Сфера"
"Приняты соответствующие решения, которые должны будут поменять в лучшую сторону ситуацию. Самое главное, уже внесены соответствующие изменения в закон, мы постепенно будем переходить к платности космических услуг. Это самое главное условие, которое сформирует рынок и будущие правила игры на нем", - сказал Борисов журналистам.
По его словам, "без этого ситуацию сдвинуть с мертвой точки будет очень тяжело".
"Это серьезное решение. Оно принято. И будем двигаться именно в этом направлении", - отметил он.
По его словам, на совещании было уделено внимание и многоспутниковой группировке.
"Это указание нарастающей потребности услуг различного рода: телекоммуникационных, дистанционного зондирования Земли, навигации и прочее", - сказал он.
Борисов подчеркнул, что без создания новой индустриальной модели, привлечения частных компаний, привлечения внебюджетного финансирования и создания серийных производств эту проблему не решить.
Путин утвердил проект российской орбитальной станции, сообщил Борисов