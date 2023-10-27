https://ria.ru/20231027/reyd-1905654969.html

Израиль провел рейд с моря на юге Газы

Израиль провел рейд с моря на юге Газы - РИА Новости, 27.10.2023

Израиль провел рейд с моря на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что провела минувшей ночью рейд с моря в южной части сектора Газа. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:02

2023-10-27T15:02

2023-10-27T16:01

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что провела минувшей ночью рейд с моря в южной части сектора Газа."Во время операции солдаты нанесли удары по военной инфраструктуре ХАМАС и вели действия на территории, используемой военно-морскими силами ХАМАС", — говорится в публикации в Telegram-канале.В ЦАХАЛ добавили, что в маневрах задействовали корабли военно-морского флота, а также авиацию. По завершении операции солдаты покинули эту местность.Ранее сегодня сообщалось, что израильская армия провела еще один рейд в центральной части сектора Газа. Уточнялось, что в эту зону вошли солдаты 36-й дивизии ЦАХАЛ в составе пехоты, бронетехники и инженерных войск. Сообщалось также, что авиация и артиллерия нанесли удары по площадкам запуска противотанковых ракет, военным командным центрам, пунктам управления и по бойцам движения ХАМАС.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа