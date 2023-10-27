https://ria.ru/20231027/rekonstruktsiya-1905587612.html

Реабилитационный центр открыли после реконструкции в Липецкой области

Реабилитационный центр открыли после реконструкции в Липецкой области - РИА Новости, 27.10.2023

Реабилитационный центр открыли после реконструкции в Липецкой области

После масштабной реконструкции в Липецкой области открыли центр реабилитации "Сосновый бор" для инвалидов и пожилых людей, обновление здания провели по... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:47

2023-10-27T11:47

2023-10-27T11:47

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. После масштабной реконструкции в Липецкой области открыли центр реабилитации "Сосновый бор" для инвалидов и пожилых людей, обновление здания провели по нацпроекту "Демография", сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он рассказал, что здание спального корпуса, где проходила реконструкция, было построено в 1965 году. Оно давно устарело и технически, и морально: современные требованиям к условиям жизни пожилых людей в организациях социального обслуживания сейчас намного выше. За полгода здесь отремонтировали все помещения, увеличили метраж жилых комнат с 8 до 13 и 20 квадратных метров. Сейчас в корпусе 74 современные жилые комнаты с одноместным размещением, санузлами, телевидением. Половина из них оборудована системой "Умный дом". Люди, живущие в "Сосновом бору", уже оценили удобство с помощью голосового помощника - легко включается свет, ночник, телевизор, удобно вызвать медсестру. Как сообщил Артамонов, важным дополнением к благоустройству здания стала установка лифтов, так как трехмесячную реабилитацию в "Сосновом бору" также будут проходить ветераны боевых действий – участники СВО. Опытные специалисты-реабилитологи составят для них индивидуальные программы восстановления. Кроме того, в центре военнослужащие смогут получить новые специальности. "Все сделано прекрасно и за короткий срок. Министерство труда и соцзащиты нас поддерживает. "Сосновый бор" мы обновили на федеральные средства, частично добавили областные. По такому же примеру хотим отремонтировать геронтологические центры в Введенке и Ельце", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231026/mfts-1905456654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов