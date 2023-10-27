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С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны - РИА Новости, 27.10.2023
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Наука
 
09:28 27.10.2023 (обновлено: 18:00 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/raketa-1905554105.html
С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны
С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны - РИА Новости, 27.10.2023
С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны
Российские военные запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:28
2023-10-27T18:00
наука
космос - риа наука
россия
архангельская область
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками, сообщили в Министерстве обороны."С космодрома "Плесецк" &lt;...&gt; боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами", — сказали в ведомстве.Это уже не первый запуск в интересах Минобороны в этом году. Так, 7 августа министерство сообщило о пуске аналогичного корабля с "Плесецка" с космическим аппаратом на борту.Ранее на этой неделе с этого космодрома в Архангельской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" по полигону Кура на Камчатке в рамках учений стратегических сил сдерживания.
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космос - риа наука, россия, архангельская область, плесецк (космодром)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Архангельская область, Плесецк (космодром)
С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны

С "Плесецка" запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками в интересах Минобороны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк. 27 октября 2023
Пуск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк. 27 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк. 27 октября 2023
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками, сообщили в Министерстве обороны.
«
"С космодрома "Плесецк" <...> боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами", — сказали в ведомстве.
Это уже не первый запуск в интересах Минобороны в этом году. Так, 7 августа министерство сообщило о пуске аналогичного корабля с "Плесецка" с космическим аппаратом на борту.
Ранее на этой неделе с этого космодрома в Архангельской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" по полигону Кура на Камчатке в рамках учений стратегических сил сдерживания.
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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