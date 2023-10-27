https://ria.ru/20231027/raketa-1905554105.html

С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны

С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны - РИА Новости, 27.10.2023

С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны

Российские военные запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:28

2023-10-27T09:28

2023-10-27T18:00

наука

космос - риа наука

россия

архангельская область

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками, сообщили в Министерстве обороны."С космодрома "Плесецк" <...> боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами", — сказали в ведомстве.Это уже не первый запуск в интересах Минобороны в этом году. Так, 7 августа министерство сообщило о пуске аналогичного корабля с "Плесецка" с космическим аппаратом на борту.Ранее на этой неделе с этого космодрома в Архангельской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" по полигону Кура на Камчатке в рамках учений стратегических сил сдерживания.

https://ria.ru/20230807/sputnik-1888728258.html

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архангельская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, архангельская область, плесецк (космодром)