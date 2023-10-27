С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны
С "Плесецка" запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками в интересах Минобороны
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк. 27 октября 2023
Пуск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк. 27 октября 2023
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные запустили ракету "Союз-2.1б" со спутниками, сообщили в Министерстве обороны.
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"С космодрома "Плесецк" <...> боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами", — сказали в ведомстве.
Это уже не первый запуск в интересах Минобороны в этом году. Так, 7 августа министерство сообщило о пуске аналогичного корабля с "Плесецка" с космическим аппаратом на борту.
Ранее на этой неделе с этого космодрома в Архангельской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" по полигону Кура на Камчатке в рамках учений стратегических сил сдерживания.