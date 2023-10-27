https://ria.ru/20231027/putin-1905622444.html
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.10.2023
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 74,8%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:38
2023-10-27T13:38
2023-10-27T13:38
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 74,8%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,6% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,2%. Деятельность Путина одобряют 74,8% россиян, тогда как 15,1% заявили о своем неодобрении работы президента. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" с 16 по 22 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html
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вциом, общество, владимир путин, россия
ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин, Россия
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ: 78,6% россиян доверяют Путину, 74,8% одобряют его деятельность
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 74,8%, следует из результатов опроса
ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,6% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,2%.
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Деятельность Путина одобряют 74,8% россиян, тогда как 15,1% заявили о своем неодобрении работы президента.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" с 16 по 22 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.
Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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