Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/putin-1905622444.html
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.10.2023
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 74,8%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:38
2023-10-27T13:38
вциом
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b06dce2bfd622af33863823bf59c049.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 74,8%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,6% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,2%. Деятельность Путина одобряют 74,8% россиян, тогда как 15,1% заявили о своем неодобрении работы президента. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" с 16 по 22 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7a8e3939343d6721465407cc3b350c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, общество, владимир путин, россия
ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин, Россия
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ: 78,6% россиян доверяют Путину, 74,8% одобряют его деятельность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 74,8%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,6% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,2%.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин рассказал, что составляет основу государственности России
25 октября, 21:05
Деятельность Путина одобряют 74,8% россиян, тогда как 15,1% заявили о своем неодобрении работы президента.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" с 16 по 22 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.
Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
Вчера, 08:00
 
ВЦИОМОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала