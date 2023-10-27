https://ria.ru/20231027/pushilin-1905650043.html

Пушилин поручил передать полномочия ДНР по пенсионным выплатам соцфонду

Пушилин поручил передать полномочия ДНР по пенсионным выплатам соцфонду - РИА Новости, 27.10.2023

Пушилин поручил передать полномочия ДНР по пенсионным выплатам соцфонду

Глава ДНР Денис Пушилин поручил передать с 1 ноября 2023 года полномочия республики по установлению и осуществлению выплаты пенсий фонду пенсионного и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:42

2023-10-27T14:42

2023-10-27T14:42

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поручил передать с 1 ноября 2023 года полномочия республики по установлению и осуществлению выплаты пенсий фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации. "В соответствии с частями 2, 3 статьи 11 Федерального закона от 17 февраля 2023 года № 17-ФЗ "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области" постановляю: 1. Правительству Донецкой Народной Республики: 1.1 передать с 1 ноября 2023 года полномочия по установлению и осуществлению выплаты пенсий... фонду пенсионного и социального страхования РФ", - говорится в указе Пушилина. Кроме того, было поручено заключить соглашение между правительством ДНР и социальным фондом РФ о предоставлении субвенции из бюджета республики бюджету фонда на бумажном носителе, а министерству труда и социальной политики ДНР организовать передачу сведений о получателях пенсионных выплат в ДНР отделению соцфонда по республике в электронном формате. Указ вступает в силу со дня официальной публикации.

https://ria.ru/20231017/pensii-1903349639.html

https://ria.ru/20231016/pensii-1903178416.html

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин