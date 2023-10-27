Пушилин поручил передать полномочия ДНР по пенсионным выплатам соцфонду
Пушилин поручил передать с 1 ноября полномочия по пенсионным выплатам соцфонду
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поручил передать с 1 ноября 2023 года полномочия республики по установлению и осуществлению выплаты пенсий фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.
"В соответствии с частями 2, 3 статьи 11 Федерального закона от 17 февраля 2023 года № 17-ФЗ "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области" постановляю: 1. Правительству Донецкой Народной Республики: 1.1 передать с 1 ноября 2023 года полномочия по установлению и осуществлению выплаты пенсий... фонду пенсионного и социального страхования РФ", - говорится в указе Пушилина.
Кроме того, было поручено заключить соглашение между правительством ДНР и социальным фондом РФ о предоставлении субвенции из бюджета республики бюджету фонда на бумажном носителе, а министерству труда и социальной политики ДНР организовать передачу сведений о получателях пенсионных выплат в ДНР отделению соцфонда по республике в электронном формате.
Указ вступает в силу со дня официальной публикации.