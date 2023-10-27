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Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России - РИА Новости, 27.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:02 27.10.2023 (обновлено: 21:06 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России - РИА Новости, 27.10.2023
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России
По итогам девяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 108,3%, что выше среднероссийского показателя 103,3%,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:02
2023-10-27T21:06
ярославская область
экономика
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 108,3%, что выше среднероссийского показателя 103,3%, сообщает пресс-служба правительства региона. "По итогам девяти месяцев этого года индекс промпроизводства в регионе составляет 108,3%. При этом среднероссийский показатель – 103,3%. По промпроизводству регион занимает 10 место среди субъектов ЦФО и 30 место в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что высокие показатели достигнуты благодаря работе правительства области в сфере промышленности. "За девять месяцев текущего года объем промышленной отгрузки в регионе превысил 470 миллиардов рублей. Наши предприятия продолжают наращивать производство и расширять ассортимент продукции, занимаются импортозамещением и обеспечением технологической независимости страны", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева. По словам Евраева, правительство области продолжает оказывать промышленному сектору необходимую поддержку. "Мы понимаем, что это вопрос экономической стабильности, наполняемости бюджета, обеспечения занятости и качества жизни людей", - подчеркнул глава региона. Помощь предприятиям областное правительство предоставляет в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", инициированных президентом России Владимиром Путиным. Работу ведет региональный штаб, который возглавляет Михаил Евраев.
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
https://ria.ru/20231020/urozhay-1904195890.html
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экономика, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин

Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на набережную в Ярославле
Вид на набережную в Ярославле - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на набережную в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 108,3%, что выше среднероссийского показателя 103,3%, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"По итогам девяти месяцев этого года индекс промпроизводства в регионе составляет 108,3%. При этом среднероссийский показатель – 103,3%. По промпроизводству регион занимает 10 место среди субъектов ЦФО и 30 место в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высокие показатели достигнуты благодаря работе правительства области в сфере промышленности.
«
"За девять месяцев текущего года объем промышленной отгрузки в регионе превысил 470 миллиардов рублей. Наши предприятия продолжают наращивать производство и расширять ассортимент продукции, занимаются импортозамещением и обеспечением технологической независимости страны", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева.
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По словам Евраева, правительство области продолжает оказывать промышленному сектору необходимую поддержку. "Мы понимаем, что это вопрос экономической стабильности, наполняемости бюджета, обеспечения занятости и качества жизни людей", - подчеркнул глава региона.
Помощь предприятиям областное правительство предоставляет в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", инициированных президентом России Владимиром Путиным. Работу ведет региональный штаб, который возглавляет Михаил Евраев.
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Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
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