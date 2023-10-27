https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html

Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России

Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России - РИА Новости, 27.10.2023

Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России

По итогам девяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 108,3%, что выше среднероссийского показателя 103,3%,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:02

2023-10-27T21:02

2023-10-27T21:06

ярославская область

экономика

ярославская область

россия

михаил евраев

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 108,3%, что выше среднероссийского показателя 103,3%, сообщает пресс-служба правительства региона. "По итогам девяти месяцев этого года индекс промпроизводства в регионе составляет 108,3%. При этом среднероссийский показатель – 103,3%. По промпроизводству регион занимает 10 место среди субъектов ЦФО и 30 место в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что высокие показатели достигнуты благодаря работе правительства области в сфере промышленности. "За девять месяцев текущего года объем промышленной отгрузки в регионе превысил 470 миллиардов рублей. Наши предприятия продолжают наращивать производство и расширять ассортимент продукции, занимаются импортозамещением и обеспечением технологической независимости страны", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева. По словам Евраева, правительство области продолжает оказывать промышленному сектору необходимую поддержку. "Мы понимаем, что это вопрос экономической стабильности, наполняемости бюджета, обеспечения занятости и качества жизни людей", - подчеркнул глава региона. Помощь предприятиям областное правительство предоставляет в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", инициированных президентом России Владимиром Путиным. Работу ведет региональный штаб, который возглавляет Михаил Евраев.

https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html

https://ria.ru/20231020/urozhay-1904195890.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин