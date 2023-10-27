https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905667582.html
В Самаре заведут дело после того, как водитель протащил мужчину по двору
В Самаре заведут дело после того, как водитель протащил мужчину по двору - РИА Новости, 27.10.2023
В Самаре заведут дело после того, как водитель протащил мужчину по двору
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возбудить уголовное дело после того, как в Самаре водитель-мигрант зажал руку мужчины стеклом РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:52
2023-10-27T15:52
2023-10-27T15:52
происшествия
россия
самара
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возбудить уголовное дело после того, как в Самаре водитель-мигрант зажал руку мужчины стеклом и протащил его по двору, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. Информация об инциденте, который произошел вечером 22 октября, появилась в соцсетях и СМИ. Житель Самары сделал замечание водителю-мигранту из-за высокой скорости, с которой тот, по его мнению, передвигался по двору в ЖК "Рассвет". Мужчина никак не отреагировал. Он закрыл стекло, зажав руку самарцу, набрал скорость и протащил его несколько метров. Самарец получил серьезные травмы. Полиция и СУСК РФ начали проверку. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Файзурахмановичу Галиханову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра СК России. В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что возбудили в отношении гражданина Узбекистана уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Сейчас следователи устанавливают местонахождение подозреваемого.
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происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре заведут дело после того, как водитель протащил мужчину по двору
В Самаре заведут дело после того, как водитель-мигрант протащил мужчину по двору