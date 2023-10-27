https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905667582.html

В Самаре заведут дело после того, как водитель протащил мужчину по двору

В Самаре заведут дело после того, как водитель протащил мужчину по двору - РИА Новости, 27.10.2023

В Самаре заведут дело после того, как водитель протащил мужчину по двору

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возбудить уголовное дело после того, как в Самаре водитель-мигрант зажал руку мужчины стеклом РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:52

2023-10-27T15:52

2023-10-27T15:52

происшествия

россия

самара

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возбудить уголовное дело после того, как в Самаре водитель-мигрант зажал руку мужчины стеклом и протащил его по двору, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. Информация об инциденте, который произошел вечером 22 октября, появилась в соцсетях и СМИ. Житель Самары сделал замечание водителю-мигранту из-за высокой скорости, с которой тот, по его мнению, передвигался по двору в ЖК "Рассвет". Мужчина никак не отреагировал. Он закрыл стекло, зажав руку самарцу, набрал скорость и протащил его несколько метров. Самарец получил серьезные травмы. Полиция и СУСК РФ начали проверку. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Файзурахмановичу Галиханову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра СК России. В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что возбудили в отношении гражданина Узбекистана уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Сейчас следователи устанавливают местонахождение подозреваемого.

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905627645.html

россия

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)