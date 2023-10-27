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В Перми два пассажира автобуса выпали на дорогу - РИА Новости, 27.10.2023
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14:13 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905640022.html
В Перми два пассажира автобуса выпали на дорогу
В Перми два пассажира автобуса выпали на дорогу - РИА Новости, 27.10.2023
В Перми два пассажира автобуса выпали на дорогу
Следователи начали проверку после инцидента с автобусом в Перми, из которого на проезжую часть выпали два пассажира, люди получили травмы, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:13
2023-10-27T14:13
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после инцидента с автобусом в Перми, из которого на проезжую часть выпали два пассажира, люди получили травмы, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, вечером 26 октября на улице Светлогорской в Перми из двигавшегося по маршруту автобуса "Ивеко" на проезжую часть выпали два пассажира, они получили травмы. Это произошло после резкого маневра транспортного средства, от которого открылась пассажирская дверь в салоне. "Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выясняются обстоятельства получения травм пассажирами маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми два пассажира автобуса выпали на дорогу

В Перми два пассажира автобуса выпали на дорогу и получили травмы

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после инцидента с автобусом в Перми, из которого на проезжую часть выпали два пассажира, люди получили травмы, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, вечером 26 октября на улице Светлогорской в Перми из двигавшегося по маршруту автобуса "Ивеко" на проезжую часть выпали два пассажира, они получили травмы. Это произошло после резкого маневра транспортного средства, от которого открылась пассажирская дверь в салоне.
"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выясняются обстоятельства получения травм пассажирами маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.
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