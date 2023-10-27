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Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире - РИА Новости, 27.10.2023
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12:48 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html
Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире
Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире - РИА Новости, 27.10.2023
Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире
Эксперты нашли в алкоголе и торте, которые были отправлены выпускникам Армавирского военного училища летчиков, большую концентрацию кардиологических препаратов, РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:48
2023-10-27T12:48
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Эксперты нашли в алкоголе и торте, которые были отправлены выпускникам Армавирского военного училища летчиков, большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя, который подозревается в совершении терракта. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах. "В торте и алкоголе была обнаружена сильная концентрация лекарств, используемых в кардиологии", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что передозировка этим препаратом может вызывать сбой ритма сердца или его остановку. Как писал "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников, они насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит газета, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html
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происшествия, россия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире

Торт для летчиков в Армавире содержал опасную концентрацию кардиопрепаратов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Эксперты нашли в алкоголе и торте, которые были отправлены выпускникам Армавирского военного училища летчиков, большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя, который подозревается в совершении терракта. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах.
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"В торте и алкоголе была обнаружена сильная концентрация лекарств, используемых в кардиологии", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что передозировка этим препаратом может вызывать сбой ритма сердца или его остановку.
Как писал "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников, они насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит газета, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.
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