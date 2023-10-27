https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html

Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире

Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире - РИА Новости, 27.10.2023

Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире

Эксперты нашли в алкоголе и торте, которые были отправлены выпускникам Армавирского военного училища летчиков, большую концентрацию кардиологических препаратов, РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:48

2023-10-27T12:48

2023-10-27T12:48

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Эксперты нашли в алкоголе и торте, которые были отправлены выпускникам Армавирского военного училища летчиков, большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя, который подозревается в совершении терракта. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах. "В торте и алкоголе была обнаружена сильная концентрация лекарств, используемых в кардиологии", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что передозировка этим препаратом может вызывать сбой ритма сердца или его остановку. Как писал "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников, они насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит газета, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html

https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html

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происшествия, россия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)