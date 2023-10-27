https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905584787.html

В Красноярском крае угонщиков вычислили по оброненному паспорту

В Красноярском крае угонщиков вычислили по оброненному паспорту - РИА Новости, 27.10.2023

В Красноярском крае угонщиков вычислили по оброненному паспорту

Двух угонщиков автомобилей в Красноярском крае вычислили по оброненному одним их них паспорту, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:33

2023-10-27T11:33

2023-10-27T11:33

шарыпово

происшествия

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Двух угонщиков автомобилей в Красноярском крае вычислили по оброненному одним их них паспорту, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Житель деревни Ивановка совершил первый угон автомобиля ВАЗ после пьянки в городе Шарыпово 14 октября. На угнанном авто, посадив в салон семь друзей, он поехал в деревню, но врезался в ограждение. Компания сняла с машины колеса, вытащила вещи и выбросила их в кусты. Второй угон молодой человек совершил 16 октября в пьяном виде вместе с 16-летним подростком в Шарыпово. Они уехали на машине в деревню Ивановка, а через некоторое время решили вернуться в город. "В Шарыпово полицейские задержали подозреваемых в серии угонов отечественных автомобилей… Через два дня, возвращаясь на угнанной машине, молодые люди увидели экипаж ДПС и решили бросить автомобиль. При побеге старший выронил паспорт", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что угонщиков нашли по данным паспорта. Возбуждено два дела об угоне и три о краже.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

шарыпово

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шарыпово, происшествия, красноярский край