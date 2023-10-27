https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905584787.html
В Красноярском крае угонщиков вычислили по оброненному паспорту
В Красноярском крае угонщиков вычислили по оброненному паспорту - РИА Новости, 27.10.2023
В Красноярском крае угонщиков вычислили по оброненному паспорту
Двух угонщиков автомобилей в Красноярском крае вычислили по оброненному одним их них паспорту, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:33
2023-10-27T11:33
2023-10-27T11:33
шарыпово
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Двух угонщиков автомобилей в Красноярском крае вычислили по оброненному одним их них паспорту, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Житель деревни Ивановка совершил первый угон автомобиля ВАЗ после пьянки в городе Шарыпово 14 октября. На угнанном авто, посадив в салон семь друзей, он поехал в деревню, но врезался в ограждение. Компания сняла с машины колеса, вытащила вещи и выбросила их в кусты. Второй угон молодой человек совершил 16 октября в пьяном виде вместе с 16-летним подростком в Шарыпово. Они уехали на машине в деревню Ивановка, а через некоторое время решили вернуться в город. "В Шарыпово полицейские задержали подозреваемых в серии угонов отечественных автомобилей… Через два дня, возвращаясь на угнанной машине, молодые люди увидели экипаж ДПС и решили бросить автомобиль. При побеге старший выронил паспорт", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что угонщиков нашли по данным паспорта. Возбуждено два дела об угоне и три о краже.
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шарыпово, происшествия, красноярский край
Шарыпово, Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае угонщиков вычислили по оброненному паспорту
В Красноярском крае двух угонщиков вычислили по оброненному паспорту
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Двух угонщиков автомобилей в Красноярском крае вычислили по оброненному одним их них паспорту, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Житель деревни Ивановка совершил первый угон автомобиля ВАЗ после пьянки в городе Шарыпово 14 октября. На угнанном авто, посадив в салон семь друзей, он поехал в деревню, но врезался в ограждение. Компания сняла с машины колеса, вытащила вещи и выбросила их в кусты. Второй угон молодой человек совершил 16 октября в пьяном виде вместе с 16-летним подростком в Шарыпово. Они уехали на машине в деревню Ивановка, а через некоторое время решили вернуться в город.
"В Шарыпово полицейские задержали подозреваемых в серии угонов отечественных автомобилей… Через два дня, возвращаясь на угнанной машине, молодые люди увидели экипаж ДПС и решили бросить автомобиль. При побеге старший выронил паспорт", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что угонщиков нашли по данным паспорта. Возбуждено два дела об угоне и три о краже.
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