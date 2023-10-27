https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905559465.html

В Ульяновской области ребенка спасли из болота

В Ульяновской области ребенка спасли из болота - РИА Новости, 27.10.2023

В Ульяновской области ребенка спасли из болота

Семилетний мальчик увяз по пояс в болоте на берегу реки Мелекесс в Димитровграде в Ульяновской области, когда играл с друзьями, его вытащили до приезда... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:59

2023-10-27T09:59

2023-10-27T16:00

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происшествия

ульяновская область

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циолковский (наукоград)

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САМАРА, 27 окт — РИА Новости. Семилетний мальчик увяз по пояс в болоте на берегу реки Мелекесс в Димитровграде в Ульяновской области, когда играл с друзьями, его вытащили до приезда спасателей, сообщили в региональном управлении МЧС."К этому времени (приезда спасателей. — Прим. ред.) мальчика уже вытащили из трясины и доставили на берег сотрудники отдела вневедомственной охраны и неравнодушный прохожий", — отметили в министерстве. Спасатели осмотрели ребенка, посадили в свой автомобиль, согрели теплым одеялом, дождались приезда медиков и родителей. Как уточнили в ведомстве, мальчик не пострадал.Сигнал об инциденте поступил в службу спасения в четверг. Как выяснилось, компания ребят гуляла на берегу реки. Заигравшись, мальчик не заметил, как оказался по пояс в грязи. Друзья не смогли ему помочь и обратились к прохожим, которые вызвали экстренные службы. Через несколько минут к месту происшествия прибыл дежурный экипаж спасателей отряда "Управления гражданской защиты города Димитровграда".

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905152906.html

ульяновская область

димитровград

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происшествия, ульяновская область, димитровград, циолковский (наукоград)