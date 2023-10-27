Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области ребенка спасли из болота - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:59 27.10.2023 (обновлено: 16:00 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905559465.html
В Ульяновской области ребенка спасли из болота
В Ульяновской области ребенка спасли из болота - РИА Новости, 27.10.2023
В Ульяновской области ребенка спасли из болота
Семилетний мальчик увяз по пояс в болоте на берегу реки Мелекесс в Димитровграде в Ульяновской области, когда играл с друзьями, его вытащили до приезда... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:59
2023-10-27T16:00
хорошие новости
происшествия
ульяновская область
димитровград
циолковский (наукоград)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905635889_0:169:960:709_1920x0_80_0_0_df480fd9fd64d101bf66a484850e6e02.jpg
САМАРА, 27 окт — РИА Новости. Семилетний мальчик увяз по пояс в болоте на берегу реки Мелекесс в Димитровграде в Ульяновской области, когда играл с друзьями, его вытащили до приезда спасателей, сообщили в региональном управлении МЧС."К этому времени (приезда спасателей. — Прим. ред.) мальчика уже вытащили из трясины и доставили на берег сотрудники отдела вневедомственной охраны и неравнодушный прохожий", — отметили в министерстве. Спасатели осмотрели ребенка, посадили в свой автомобиль, согрели теплым одеялом, дождались приезда медиков и родителей. Как уточнили в ведомстве, мальчик не пострадал.Сигнал об инциденте поступил в службу спасения в четверг. Как выяснилось, компания ребят гуляла на берегу реки. Заигравшись, мальчик не заметил, как оказался по пояс в грязи. Друзья не смогли ему помочь и обратились к прохожим, которые вызвали экстренные службы. Через несколько минут к месту происшествия прибыл дежурный экипаж спасателей отряда "Управления гражданской защиты города Димитровграда".
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905152906.html
ульяновская область
димитровград
циолковский (наукоград)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905635889_0:44:960:764_1920x0_80_0_0_c2600a5ddf7b85d1d1342f637fc138cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, димитровград, циолковский (наукоград)
Хорошие новости, Происшествия, Ульяновская область, Димитровград, Циолковский (наукоград)
В Ульяновской области ребенка спасли из болота

В Ульяновской области семилетнего мальчика спасли из болота

© Фото : ГУ МЧС России Ульяновской областиРебенок, спасенный из болота в Димитровграде Ульяновской области
Ребенок, спасенный из болота в Димитровграде Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России Ульяновской области
Ребенок, спасенный из болота в Димитровграде Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 окт — РИА Новости. Семилетний мальчик увяз по пояс в болоте на берегу реки Мелекесс в Димитровграде в Ульяновской области, когда играл с друзьями, его вытащили до приезда спасателей, сообщили в региональном управлении МЧС.
"К этому времени (приезда спасателей. — Прим. ред.) мальчика уже вытащили из трясины и доставили на берег сотрудники отдела вневедомственной охраны и неравнодушный прохожий", — отметили в министерстве.
Спасатели осмотрели ребенка, посадили в свой автомобиль, согрели теплым одеялом, дождались приезда медиков и родителей. Как уточнили в ведомстве, мальчик не пострадал.
Сигнал об инциденте поступил в службу спасения в четверг. Как выяснилось, компания ребят гуляла на берегу реки. Заигравшись, мальчик не заметил, как оказался по пояс в грязи. Друзья не смогли ему помочь и обратились к прохожим, которые вызвали экстренные службы. Через несколько минут к месту происшествия прибыл дежурный экипаж спасателей отряда "Управления гражданской защиты города Димитровграда".
Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка
25 октября, 14:18
 
Хорошие новостиПроисшествияУльяновская областьДимитровградЦиолковский (наукоград)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала