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Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС
Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС - РИА Новости, 27.10.2023
Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС
Атаки беспилотников на Курскую АЭС не повлияли на работу станции, она работает в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:46
2023-10-27T09:46
2023-10-27T10:03
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Атаки беспилотников на Курскую АЭС не повлияли на работу станции, она работает в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской АЭС.По данным Минобороны, вечером в четверг силами ПВО в Курской области было перехвачено три украинских беспилотника."Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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курчатов, курская аэс, курская область, россия
Курчатов, Курская АЭС, Курская область, Россия
Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС
Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Атаки беспилотников на Курскую АЭС не повлияли на работу станции, она работает в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской АЭС.
По данным Минобороны, вечером в четверг силами ПВО в Курской области
было перехвачено три украинских беспилотника.
"Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов
(Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России
. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.