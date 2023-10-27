https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905556675.html

Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС

Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС - РИА Новости, 27.10.2023

Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС

Атаки беспилотников на Курскую АЭС не повлияли на работу станции, она работает в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:46

2023-10-27T09:46

2023-10-27T10:03

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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Атаки беспилотников на Курскую АЭС не повлияли на работу станции, она работает в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской АЭС.По данным Минобороны, вечером в четверг силами ПВО в Курской области было перехвачено три украинских беспилотника."Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.

https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html

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курчатов, курская аэс, курская область, россия