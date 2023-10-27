https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905554227.html
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20 - РИА Новости, 27.10.2023
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20
Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:29
2023-10-27T09:29
2023-10-27T09:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с норовирусом, рассказали РИА Новости в краевом минздраве. Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 19 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы. Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - рассказали в ведомстве. Заболевшие обычно страдают от рвоты, диареи и лихорадки.
https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a8efb16bdd1c97e2cf99d90340d0723c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пермь
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20
Количество отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с норовирусом, рассказали РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 19 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы. Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - рассказали в ведомстве.
Заболевшие обычно страдают от рвоты, диареи и лихорадки.
В Махачкале четыре человека отравились шаурмой