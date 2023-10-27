Рейтинг@Mail.ru
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20 - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905554227.html
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20 - РИА Новости, 27.10.2023
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20
Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:29
2023-10-27T09:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с норовирусом, рассказали РИА Новости в краевом минздраве. Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 19 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы. Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - рассказали в ведомстве. Заболевшие обычно страдают от рвоты, диареи и лихорадки.
https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a8efb16bdd1c97e2cf99d90340d0723c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пермь
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20

Количество отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с норовирусом, рассказали РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 19 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы. Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - рассказали в ведомстве.
Заболевшие обычно страдают от рвоты, диареи и лихорадки.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Махачкале четыре человека отравились шаурмой
19 октября, 19:14
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала