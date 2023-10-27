https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905554227.html

Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20

Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20 - РИА Новости, 27.10.2023

Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20

Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:29

2023-10-27T09:29

2023-10-27T09:29

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пермь

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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Еще один участник фестиваля детских любительских цирковых коллективов в Перми госпитализирован с "отравлением", всего в больнице находится 20 детей с норовирусом, рассказали РИА Новости в краевом минздраве. Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 19 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы. Организаторам фестиваля пришлось отменить запланированный на 26 октября гала-концерт с номерами лучших участников. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - рассказали в ведомстве. Заболевшие обычно страдают от рвоты, диареи и лихорадки.

https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь