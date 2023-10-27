https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905553773.html
В Якутске два человека пострадали при пожаре в административном здании
В Якутске два человека пострадали при пожаре в административном здании - РИА Новости, 27.10.2023
В Якутске два человека пострадали при пожаре в административном здании
Два человека пострадали из-за пожара в административном здании в Якутске, погибших нет, огонь локализован, сообщила руководитель пресс-службы главного... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:26
2023-10-27T09:26
2023-10-27T09:49
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Два человека пострадали из-за пожара в административном здании в Якутске, погибших нет, огонь локализован, сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.Ранее сообщалось о том, что из-за пожара в многоэтажном доме в центре Якутска был объявлен повышенный ранг."Произошел крупный пожар в административном здании по улице проспект Ленина. К месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона в составе свыше 50 человек и 11 единиц техники. На данный момент пожар локализован. Имеется информация о двух пострадавших, погибших нет", - доложила Рахматулина.По информации регионального минздрава, на месте пожара задействовано семь бригад скорой помощи. "Медиками оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавших будет размещена после осмотра врачей", - отметили в ведомстве.
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якутск, происшествия
В Якутске два человека пострадали при пожаре в административном здании
В Якутске два человека пострадали при пожаре, огонь локализован
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Два человека пострадали из-за пожара в административном здании в Якутске, погибших нет, огонь локализован, сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.
Ранее сообщалось о том, что из-за пожара в многоэтажном доме в центре Якутска был объявлен повышенный ранг.
«
"Произошел крупный пожар в административном здании по улице проспект Ленина. К месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона в составе свыше 50 человек и 11 единиц техники. На данный момент пожар локализован. Имеется информация о двух пострадавших, погибших нет", - доложила Рахматулина.
По информации регионального минздрава, на месте пожара задействовано семь бригад скорой помощи. "Медиками оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавших будет размещена после осмотра врачей", - отметили в ведомстве.
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