https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905553773.html

В Якутске два человека пострадали при пожаре в административном здании

В Якутске два человека пострадали при пожаре в административном здании - РИА Новости, 27.10.2023

В Якутске два человека пострадали при пожаре в административном здании

Два человека пострадали из-за пожара в административном здании в Якутске, погибших нет, огонь локализован, сообщила руководитель пресс-службы главного... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:26

2023-10-27T09:26

2023-10-27T09:49

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Два человека пострадали из-за пожара в административном здании в Якутске, погибших нет, огонь локализован, сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.Ранее сообщалось о том, что из-за пожара в многоэтажном доме в центре Якутска был объявлен повышенный ранг."Произошел крупный пожар в административном здании по улице проспект Ленина. К месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона в составе свыше 50 человек и 11 единиц техники. На данный момент пожар локализован. Имеется информация о двух пострадавших, погибших нет", - доложила Рахматулина.По информации регионального минздрава, на месте пожара задействовано семь бригад скорой помощи. "Медиками оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавших будет размещена после осмотра врачей", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905310353.html

якутск

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якутск, происшествия