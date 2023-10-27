https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905552962.html

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в обезглавливании матери

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в обезглавливании матери - РИА Новости, 27.10.2023

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в обезглавливании матери

Следователи задержали на юге Москвы подозреваемого в убийстве и обезглавливании собственной матери, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:21

2023-10-27T09:21

2023-10-27T09:21

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москва

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Следователи задержали на юге Москвы подозреваемого в убийстве и обезглавливании собственной матери, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "На юге Москвы задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что в начале августа мужчина, находясь в квартире на улице Бирюлевская в Москве, ударил кулаком в голову свою мать, после чего она упала и перестала подавать признаки жизни. СК считает, что он переместил тело матери в ее комнату и оставил там на три недели. После этого, по данным следствия, мужчина завернул тело убитой в линолеум, отделил голову от туловища и закопал их в двух ямах. Позже, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убийца рассказал об этом знакомому, который и обратился в правоохранительные органы. "В настоящем время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, назначен ряд экспертиз. Также установлено, что ранее мужчина неоднократно избивал свою мать в ходе ссор на бытовой почве", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)