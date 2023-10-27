Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905552123.html
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов - РИА Новости, 27.10.2023
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов
В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:17
2023-10-27T09:17
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК. "В Красноярске пресечена деятельность по организации незаконной миграции... В ходе предварительного расследования установлено, что в период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, организовали устойчивый канал незаконной легализации иностранцев, путем их документирования поддельными миграционными документами, постановкой на фиктивный миграционный учет и заключением подложных трудовых договоров", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела об организации незаконного въезда иностранцев в Россию. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. Следователи заявили, что точное число незаконных мигрантов, прошедших через группу подсчитывается, но пока предварительно их число превышает тысячу человек. Трое мужчин задержаны, решается вопрос об их аресте.
https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов

Три красноярца незаконно легализовали более тысячи мигрантов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В Красноярске пресечена деятельность по организации незаконной миграции... В ходе предварительного расследования установлено, что в период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, организовали устойчивый канал незаконной легализации иностранцев, путем их документирования поддельными миграционными документами, постановкой на фиктивный миграционный учет и заключением подложных трудовых договоров", - говорится в сообщении.
Проверка документов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В ГД призвали обязать культурные центры преподавать мигрантам русский язык
Вчера, 06:40
В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела об организации незаконного въезда иностранцев в Россию. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. Следователи заявили, что точное число незаконных мигрантов, прошедших через группу подсчитывается, но пока предварительно их число превышает тысячу человек.
Трое мужчин задержаны, решается вопрос об их аресте.
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала