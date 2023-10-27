https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905552123.html
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов - РИА Новости, 27.10.2023
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов
В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:17
2023-10-27T09:17
2023-10-27T09:17
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК. "В Красноярске пресечена деятельность по организации незаконной миграции... В ходе предварительного расследования установлено, что в период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, организовали устойчивый канал незаконной легализации иностранцев, путем их документирования поддельными миграционными документами, постановкой на фиктивный миграционный учет и заключением подложных трудовых договоров", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела об организации незаконного въезда иностранцев в Россию. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. Следователи заявили, что точное число незаконных мигрантов, прошедших через группу подсчитывается, но пока предварительно их число превышает тысячу человек. Трое мужчин задержаны, решается вопрос об их аресте.
https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов
Три красноярца незаконно легализовали более тысячи мигрантов
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В Красноярске пресечена деятельность по организации незаконной миграции... В ходе предварительного расследования установлено, что в период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, организовали устойчивый канал незаконной легализации иностранцев, путем их документирования поддельными миграционными документами, постановкой на фиктивный миграционный учет и заключением подложных трудовых договоров", - говорится в сообщении.
В ГД призвали обязать культурные центры преподавать мигрантам русский язык
В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела об организации незаконного въезда иностранцев в Россию
. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю
. Следователи заявили, что точное число незаконных мигрантов, прошедших через группу подсчитывается, но пока предварительно их число превышает тысячу человек.
Трое мужчин задержаны, решается вопрос об их аресте.