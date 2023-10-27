https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905552123.html

В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов

В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов - РИА Новости, 27.10.2023

В Красноярске трое мужчин незаконно легализовали более тысячи мигрантов

В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:17

2023-10-27T09:17

2023-10-27T09:17

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. В Красноярске пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка СК. "В Красноярске пресечена деятельность по организации незаконной миграции... В ходе предварительного расследования установлено, что в период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, организовали устойчивый канал незаконной легализации иностранцев, путем их документирования поддельными миграционными документами, постановкой на фиктивный миграционный учет и заключением подложных трудовых договоров", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела об организации незаконного въезда иностранцев в Россию. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. Следователи заявили, что точное число незаконных мигрантов, прошедших через группу подсчитывается, но пока предварительно их число превышает тысячу человек. Трое мужчин задержаны, решается вопрос об их аресте.

https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html

красноярск

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)