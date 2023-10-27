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Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи - РИА Новости, 27.10.2023
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17:31 27.10.2023 (обновлено: 17:32 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/prisyazhnyy-1905695266.html
Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи
Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи - РИА Новости, 27.10.2023
Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи
Старшина присяжных заседателей Игорь Чивирев рассказал в апелляционной инстанции Мособлсуда, что председательствующий по делу экс-губернатора Хабаровского края... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:31
2023-10-27T17:32
происшествия
хабаровский край
люберцы
московская область (подмосковье)
сергей фургал
московский областной суд
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 окт – РИА Новости. Старшина присяжных заседателей Игорь Чивирев рассказал в апелляционной инстанции Мособлсуда, что председательствующий по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заходил в их комнату лишь для решения организационных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Накануне Мособлсуд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор фигурантам дела. Сергей Фургал, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Главной интригой стало ходатайство защиты о допросе присяжных заседателей, которые заявили адвокатам. В нем они указывали, что председательствующий судья Геннадий Цой якобы ежедневно заходил к присяжным в совещательную комнату, комментировал судебный процесс и "давал негативную оценку словам защиты и обвиняемых", а присяжный №3 контактировал с ним в его кабинете, после чего распространил среди других заседателей мнение о "неопровержимых доказательствах вины Фургала". "Председательствующий судья Геннадий Цой несколько раз заходил для обсуждения рабочих моментов, что связано с графиком посещений. По существу дела председательствующий не общался с нами, вопросов оценки не касался", - заявил Чивирев. Он добавил, что однажды в комнате для присяжных с ними находился сотрудник, который обеспечивал их безопасность, однако при обсуждении вопросов о деле он не присутствовал и быстро вышел. Чивирев уточнил, что когда получил приглашение стать присяжным заседателем, занимал должность завхоза в муниципальном образовании Люберец и был главой местной народной дружины, которая оказывающим содействие МВД. Сейчас Чивирев - начальник управления по безопасности в муниципальном образовании Люберец. Тройка судей удовлетворила ходатайство защиты частично, разрешив допросить старшину коллегии и трех запасных присяжных. Несмотря на то, что их явка была обеспечена, они лишь прождали в коридоре суда свою очередь, допрос решено было провести в пятницу. В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Второе уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - о хищении активов "МСП Банка" - рассмотрят в Бабушкинском суде Москвы.
https://ria.ru/20230313/delo-1857449714.html
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происшествия, хабаровский край, люберцы, московская область (подмосковье), сергей фургал, московский областной суд
Происшествия, Хабаровский край, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Сергей Фургал, Московский областной суд
Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи

Присяжный заявил, что судья по делу Фургала не науськивал его и коллег

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция в Московском областном суде, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
Онлайн-трансляция в Московском областном суде, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Онлайн-трансляция в Московском областном суде, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 окт – РИА Новости. Старшина присяжных заседателей Игорь Чивирев рассказал в апелляционной инстанции Мособлсуда, что председательствующий по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заходил в их комнату лишь для решения организационных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Накануне Мособлсуд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор фигурантам дела. Сергей Фургал, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Главной интригой стало ходатайство защиты о допросе присяжных заседателей, которые заявили адвокатам.
В нем они указывали, что председательствующий судья Геннадий Цой якобы ежедневно заходил к присяжным в совещательную комнату, комментировал судебный процесс и "давал негативную оценку словам защиты и обвиняемых", а присяжный №3 контактировал с ним в его кабинете, после чего распространил среди других заседателей мнение о "неопровержимых доказательствах вины Фургала".
«
"Председательствующий судья Геннадий Цой несколько раз заходил для обсуждения рабочих моментов, что связано с графиком посещений. По существу дела председательствующий не общался с нами, вопросов оценки не касался", - заявил Чивирев.
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Он добавил, что однажды в комнате для присяжных с ними находился сотрудник, который обеспечивал их безопасность, однако при обсуждении вопросов о деле он не присутствовал и быстро вышел.
Чивирев уточнил, что когда получил приглашение стать присяжным заседателем, занимал должность завхоза в муниципальном образовании Люберец и был главой местной народной дружины, которая оказывающим содействие МВД. Сейчас Чивирев - начальник управления по безопасности в муниципальном образовании Люберец.
Тройка судей удовлетворила ходатайство защиты частично, разрешив допросить старшину коллегии и трех запасных присяжных. Несмотря на то, что их явка была обеспечена, они лишь прождали в коридоре суда свою очередь, допрос решено было провести в пятницу.
В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Второе уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - о хищении активов "МСП Банка" - рассмотрят в Бабушкинском суде Москвы.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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ПроисшествияХабаровский крайЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Сергей ФургалМосковский областной суд
 
 
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