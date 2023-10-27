https://ria.ru/20231027/prisyazhnyy-1905695266.html

Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи

Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи - РИА Новости, 27.10.2023

Присяжный по делу Фургала опроверг заявление адвокатов о давлении судьи

Старшина присяжных заседателей Игорь Чивирев рассказал в апелляционной инстанции Мособлсуда, что председательствующий по делу экс-губернатора Хабаровского края... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:31

2023-10-27T17:31

2023-10-27T17:32

происшествия

хабаровский край

люберцы

московская область (подмосковье)

сергей фургал

московский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905338917_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_e27ad22fef90b0a2459a91c36a251325.jpg

КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 окт – РИА Новости. Старшина присяжных заседателей Игорь Чивирев рассказал в апелляционной инстанции Мособлсуда, что председательствующий по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заходил в их комнату лишь для решения организационных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Накануне Мособлсуд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор фигурантам дела. Сергей Фургал, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Главной интригой стало ходатайство защиты о допросе присяжных заседателей, которые заявили адвокатам. В нем они указывали, что председательствующий судья Геннадий Цой якобы ежедневно заходил к присяжным в совещательную комнату, комментировал судебный процесс и "давал негативную оценку словам защиты и обвиняемых", а присяжный №3 контактировал с ним в его кабинете, после чего распространил среди других заседателей мнение о "неопровержимых доказательствах вины Фургала". "Председательствующий судья Геннадий Цой несколько раз заходил для обсуждения рабочих моментов, что связано с графиком посещений. По существу дела председательствующий не общался с нами, вопросов оценки не касался", - заявил Чивирев. Он добавил, что однажды в комнате для присяжных с ними находился сотрудник, который обеспечивал их безопасность, однако при обсуждении вопросов о деле он не присутствовал и быстро вышел. Чивирев уточнил, что когда получил приглашение стать присяжным заседателем, занимал должность завхоза в муниципальном образовании Люберец и был главой местной народной дружины, которая оказывающим содействие МВД. Сейчас Чивирев - начальник управления по безопасности в муниципальном образовании Люберец. Тройка судей удовлетворила ходатайство защиты частично, разрешив допросить старшину коллегии и трех запасных присяжных. Несмотря на то, что их явка была обеспечена, они лишь прождали в коридоре суда свою очередь, допрос решено было провести в пятницу. В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Второе уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - о хищении активов "МСП Банка" - рассмотрят в Бабушкинском суде Москвы.

https://ria.ru/20230313/delo-1857449714.html

https://ria.ru/20230210/furgal-1851122148.html

хабаровский край

люберцы

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, хабаровский край, люберцы, московская область (подмосковье), сергей фургал, московский областной суд