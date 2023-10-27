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Бывшего замгубернатора Сахалинской области приговорили к пяти годам колонии

Бывшего замгубернатора Сахалинской области приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 27.10.2023

Бывшего замгубернатора Сахалинской области приговорили к пяти годам колонии

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего заместителя губернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрия Федечкина к пяти годам колонии... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T03:50

2023-10-27T03:50

2023-10-27T05:36

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт - РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего заместителя губернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрия Федечкина к пяти годам колонии общего режима, информирует прокуратура области.По информации надзорного ведомства, экс-чиновник и два его соучастника признаны виновными по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), части 3 статьи 160 (растрата с использованием служебного положения). "Федечкину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. Его заместитель и руководитель коммерческой организации осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно, с установлением испытательного срока 3 года", - отмечается в сообщении ведомства.Суд установил, что Федечкин, занимавший должность директора ОАУ "Издательский дом "Губернские ведомости", и его соучастники (замдиректора этого же учреждения и гендиректор ООО "Рекламно-производственная компания "Сила цвета") с июня 2020 года по май 2021 года похитили 2,9 миллиона рублей из средств областного автономного учреждения за счет увеличения реальной цены договоров по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Кроме того, в мае и декабре 2020 года Федечкин и его заместитель без оснований выплатили премии сотрудникам, которые затем использовали для оплаты корпоративных мероприятий.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, заместитель Федечкина и руководитель коммерческой организации получили условные сроки – 3,5 и 4 года.

https://ria.ru/20231017/tulun-1903248252.html

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сахалинская область, происшествия, россия