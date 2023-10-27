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МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации - РИА Новости, 27.10.2023
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02:48 27.10.2023 (обновлено: 02:49 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pribor-1905534319.html
МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации
МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации - РИА Новости, 27.10.2023
МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации
Новейшее устройство для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств прошло приемочные испытания в ЛНР,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T02:48
2023-10-27T02:49
луганская народная республика
внии гочс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новейшее устройство для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств прошло приемочные испытания в ЛНР, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Успешно завершились приемочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - рассказал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. Он отметил, что прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач". Собеседник агентства добавил, что во время испытаний устройства, которые проходили почти в течение месяца на территории Луганской Народной Республики, различным способами были уничтожены 100 боеприпасов. Проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора эксперты ВНИИ ГОЧС рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ. "За последние три года порядка 40 единиц техники прошли опытную эксплуатацию и ведомственные приемочные испытания. На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Ученые ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю ее оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - подчеркнул Владимир Мошков. Ранее сообщалось, что всего в 2023 году ВНИИ ГОЧС запланировано научное сопровождение опытной эксплуатации и ведомственных приемочных испытаний 11 единиц различной аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники, оборудования и имущества.
https://ria.ru/20231026/metallodetektor-1905279564.html
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луганская народная республика, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Луганская Народная Республика, ВНИИ ГОЧС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации

МЧС испытало в ЛНР прибор для подрыва без детонации снарядов и самодельных ВУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими инженерно-сапёрной бригады ВС РФ противотанковых мин
Предупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими инженерно-сапёрной бригады ВС РФ противотанковых мин - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Предупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими инженерно-сапёрной бригады ВС РФ противотанковых мин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новейшее устройство для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств прошло приемочные испытания в ЛНР, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"Успешно завершились приемочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - рассказал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.
Он отметил, что прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач".
Собеседник агентства добавил, что во время испытаний устройства, которые проходили почти в течение месяца на территории Луганской Народной Республики, различным способами были уничтожены 100 боеприпасов. Проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора эксперты ВНИИ ГОЧС рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ.
"За последние три года порядка 40 единиц техники прошли опытную эксплуатацию и ведомственные приемочные испытания. На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Ученые ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю ее оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - подчеркнул Владимир Мошков.
Ранее сообщалось, что всего в 2023 году ВНИИ ГОЧС запланировано научное сопровождение опытной эксплуатации и ведомственных приемочных испытаний 11 единиц различной аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники, оборудования и имущества.
Мужчина с металлодетектором - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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26 октября, 03:00
 
Луганская Народная РеспубликаВНИИ ГОЧСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияБезопасность
 
 
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