https://ria.ru/20231027/pribor-1905534319.html

МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации

МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации - РИА Новости, 27.10.2023

МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации

Новейшее устройство для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств прошло приемочные испытания в ЛНР,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T02:48

2023-10-27T02:48

2023-10-27T02:49

луганская народная республика

внии гочс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новейшее устройство для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств прошло приемочные испытания в ЛНР, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Успешно завершились приемочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - рассказал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. Он отметил, что прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач". Собеседник агентства добавил, что во время испытаний устройства, которые проходили почти в течение месяца на территории Луганской Народной Республики, различным способами были уничтожены 100 боеприпасов. Проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора эксперты ВНИИ ГОЧС рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ. "За последние три года порядка 40 единиц техники прошли опытную эксплуатацию и ведомственные приемочные испытания. На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Ученые ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю ее оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - подчеркнул Владимир Мошков. Ранее сообщалось, что всего в 2023 году ВНИИ ГОЧС запланировано научное сопровождение опытной эксплуатации и ведомственных приемочных испытаний 11 единиц различной аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники, оборудования и имущества.

https://ria.ru/20231026/metallodetektor-1905279564.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность