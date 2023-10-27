https://ria.ru/20231027/premiya-1905739838.html

Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей

Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей - РИА Новости, 27.10.2023

Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей

Премию в 20 тысяч рублей получат 140 первокурсников Кубани, поступивших на приоритетные для региона специальности, в том числе это направления информационной... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:47

2023-10-27T21:47

2023-10-27T21:53

краснодарский край

общество

краснодарский край

краснодар

новороссийск

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Премию в 20 тысяч рублей получат 140 первокурсников Кубани, поступивших на приоритетные для региона специальности, в том числе это направления информационной безопасности, клинической медицины и педагогики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Краевую премию в размере 20 тысяч рублей до конца 2023 года получат 140 первокурсников кубанских вузов, поступивших на приоритетные для региона специальности. Всего в перечне 26 направлений, включая информационную безопасность, клиническую медицину, образование и педагогические науки", - говорится в сообщении. Отмечается, что мера поддержки введена в 2021 году по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. Кроме того, на Кубани реализуется региональная концепция поддержки талантливых детей. По словам начальника отдела общего образования профильного министерства Андрея Колчанова, в 2023 году региональную премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 талантливых школьников. Это победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов. При этом наибольшее число таких учеников обучаются в школах Краснодара, Новороссийска и Сочи.

https://ria.ru/20231026/doplata-1905473991.html

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краснодар

новороссийск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев