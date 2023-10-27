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Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей - РИА Новости, 27.10.2023
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Краснодарский край
 
21:47 27.10.2023 (обновлено: 21:53 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/premiya-1905739838.html
Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей
Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей - РИА Новости, 27.10.2023
Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей
Премию в 20 тысяч рублей получат 140 первокурсников Кубани, поступивших на приоритетные для региона специальности, в том числе это направления информационной... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:47
2023-10-27T21:53
краснодарский край
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Премию в 20 тысяч рублей получат 140 первокурсников Кубани, поступивших на приоритетные для региона специальности, в том числе это направления информационной безопасности, клинической медицины и педагогики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Краевую премию в размере 20 тысяч рублей до конца 2023 года получат 140 первокурсников кубанских вузов, поступивших на приоритетные для региона специальности. Всего в перечне 26 направлений, включая информационную безопасность, клиническую медицину, образование и педагогические науки", - говорится в сообщении. Отмечается, что мера поддержки введена в 2021 году по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. Кроме того, на Кубани реализуется региональная концепция поддержки талантливых детей. По словам начальника отдела общего образования профильного министерства Андрея Колчанова, в 2023 году региональную премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 талантливых школьников. Это победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов. При этом наибольшее число таких учеников обучаются в школах Краснодара, Новороссийска и Сочи.
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общество, краснодарский край, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск, Вениамин Кондратьев

Премию получает более ста студентов приоритетных для Кубани специальностей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Премию в 20 тысяч рублей получат 140 первокурсников Кубани, поступивших на приоритетные для региона специальности, в том числе это направления информационной безопасности, клинической медицины и педагогики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"Краевую премию в размере 20 тысяч рублей до конца 2023 года получат 140 первокурсников кубанских вузов, поступивших на приоритетные для региона специальности. Всего в перечне 26 направлений, включая информационную безопасность, клиническую медицину, образование и педагогические науки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мера поддержки введена в 2021 году по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. Кроме того, на Кубани реализуется региональная концепция поддержки талантливых детей. По словам начальника отдела общего образования профильного министерства Андрея Колчанова, в 2023 году региональную премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 талантливых школьников. Это победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов. При этом наибольшее число таких учеников обучаются в школах Краснодара, Новороссийска и Сочи.
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