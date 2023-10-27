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В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.10.2023
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12:39 27.10.2023 (обновлено: 12:44 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pozhar-1905605284.html
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.10.2023
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостинице на юго-западе Москвы, спасены восемь человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:39
2023-10-27T12:44
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостинице на юго-западе Москвы, спасены восемь человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В 12.22 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение", - говорится сообщении министерства.Уточняется, что при пожаре были спасены восемь человек, еще 15 человек покинули гостиницу самостоятельно.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение

В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение, спасены восемь человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостинице на юго-западе Москвы, спасены восемь человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В 12.22 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение", - говорится сообщении министерства.
Уточняется, что при пожаре были спасены восемь человек, еще 15 человек покинули гостиницу самостоятельно.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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