https://ria.ru/20231027/pozhar-1905605284.html

В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение

В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.10.2023

В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостинице на юго-западе Москвы, спасены восемь человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:39

2023-10-27T12:39

2023-10-27T12:44

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостинице на юго-западе Москвы, спасены восемь человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В 12.22 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение", - говорится сообщении министерства.Уточняется, что при пожаре были спасены восемь человек, еще 15 человек покинули гостиницу самостоятельно.

https://ria.ru/20231027/pozhar-1905572057.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия