https://ria.ru/20231027/pozhar-1905605284.html
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.10.2023
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостинице на юго-западе Москвы, спасены восемь человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:39
2023-10-27T12:39
2023-10-27T12:44
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостинице на юго-западе Москвы, спасены восемь человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В 12.22 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение", - говорится сообщении министерства.Уточняется, что при пожаре были спасены восемь человек, еще 15 человек покинули гостиницу самостоятельно.
https://ria.ru/20231027/pozhar-1905572057.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение
В гостинице в Москве ликвидировали открытое горение, спасены восемь человек