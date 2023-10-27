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В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании - РИА Новости, 27.10.2023
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании
Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:50
2023-10-27T10:50
2023-10-27T11:07
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее ведомство, сообщая о ликвидации пожара, проинформировало, что самостоятельно покинули горящее здание 25 человек, звенья газодымозащиты спасли более 50 человек с балкона с помощью автолестницы, из них восемь переданы медикам."Обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них 1 человек погиб (в карете скорой помощи), 4 человека госпитализированы, 6 отказались от госпитализации", - рассказали в главке.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании
В Якутске один человек погиб, десять пострадали при пожаре в здании
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее ведомство, сообщая о ликвидации пожара, проинформировало, что самостоятельно покинули горящее здание 25 человек, звенья газодымозащиты спасли более 50 человек с балкона с помощью автолестницы, из них восемь переданы медикам.
"Обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них 1 человек погиб (в карете скорой помощи), 4 человека госпитализированы, 6 отказались от госпитализации", - рассказали в главке.
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