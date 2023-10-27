https://ria.ru/20231027/pozhar-1905572057.html

В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании

В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании - РИА Новости, 27.10.2023

В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании

Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:50

2023-10-27T10:50

2023-10-27T11:07

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее ведомство, сообщая о ликвидации пожара, проинформировало, что самостоятельно покинули горящее здание 25 человек, звенья газодымозащиты спасли более 50 человек с балкона с помощью автолестницы, из них восемь переданы медикам."Обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них 1 человек погиб (в карете скорой помощи), 4 человека госпитализированы, 6 отказались от госпитализации", - рассказали в главке.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)