Рейтинг@Mail.ru
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 27.10.2023 (обновлено: 11:07 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pozhar-1905572057.html
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании - РИА Новости, 27.10.2023
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании
Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:50
2023-10-27T11:07
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее ведомство, сообщая о ликвидации пожара, проинформировало, что самостоятельно покинули горящее здание 25 человек, звенья газодымозащиты спасли более 50 человек с балкона с помощью автолестницы, из них восемь переданы медикам."Обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них 1 человек погиб (в карете скорой помощи), 4 человека госпитализированы, 6 отказались от госпитализации", - рассказали в главке.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске один человек погиб при пожаре в административном здании

В Якутске один человек погиб, десять пострадали при пожаре в здании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара в административном здании в центре Якутска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее ведомство, сообщая о ликвидации пожара, проинформировало, что самостоятельно покинули горящее здание 25 человек, звенья газодымозащиты спасли более 50 человек с балкона с помощью автолестницы, из них восемь переданы медикам.
"Обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них 1 человек погиб (в карете скорой помощи), 4 человека госпитализированы, 6 отказались от госпитализации", - рассказали в главке.
Пожар в частном доме в Мытищах. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Мытищах женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме
25 октября, 09:39
 
ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала