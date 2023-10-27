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Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми

Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 27.10.2023

Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми

Самолёт, летевший из Якутии в Москву, внепланово приземлился в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:39

2023-10-27T12:39

2023-10-27T12:39

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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Самолёт, летевший из Якутии в Москву, внепланово приземлился в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. "В 13.41 (11.41 мск) в аэропорт Перми на запасной аэродром прибыл рейс S7 3060 Нерюнгри (Якутия)-Домодедово. Причина незапланированной посадки - ухудшение здоровья пассажира", - говорится в сообщении. Уточняется, что бригада медиков встретила самолет на перроне, на данный момент пассажиру оказывается медпомощь.

https://ria.ru/20230503/samolet-1869471133.html

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пермь, москва, нерюнгри, домодедово (аэропорт), происшествия, новости - туризм