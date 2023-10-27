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Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 27.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:39 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/posadka-1905605384.html
Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми
Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 27.10.2023
Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми
Самолёт, летевший из Якутии в Москву, внепланово приземлился в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:39
2023-10-27T12:39
туризм
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москва
нерюнгри
домодедово (аэропорт)
происшествия
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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Самолёт, летевший из Якутии в Москву, внепланово приземлился в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. "В 13.41 (11.41 мск) в аэропорт Перми на запасной аэродром прибыл рейс S7 3060 Нерюнгри (Якутия)-Домодедово. Причина незапланированной посадки - ухудшение здоровья пассажира", - говорится в сообщении. Уточняется, что бригада медиков встретила самолет на перроне, на данный момент пассажиру оказывается медпомощь.
https://ria.ru/20230503/samolet-1869471133.html
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пермь, москва, нерюнгри, домодедово (аэропорт), происшествия, новости - туризм
Туризм, Пермь, Москва, Нерюнгри, Домодедово (аэропорт), Происшествия, Новости - Туризм
Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми

Борт из Якутии в Москву экстренно сел в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Самолёт, летевший из Якутии в Москву, внепланово приземлился в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщает пресс-служба пермского аэропорта.
"В 13.41 (11.41 мск) в аэропорт Перми на запасной аэродром прибыл рейс S7 3060 Нерюнгри (Якутия)-Домодедово. Причина незапланированной посадки - ухудшение здоровья пассажира", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бригада медиков встретила самолет на перроне, на данный момент пассажиру оказывается медпомощь.
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ТуризмПермьМоскваНерюнгриДомодедово (аэропорт)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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