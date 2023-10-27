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"Серьезные опасения": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Израиля
"Серьезные опасения": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Израиля - РИА Новости, 27.10.2023
"Серьезные опасения": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Израиля
Украина рискует лишиться финансовой и военной помощи Запада из-за эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил в эфире немецкого канала Welt репортер... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:58
2023-10-27T16:58
2023-10-27T18:34
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украина рискует лишиться финансовой и военной помощи Запада из-за эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил в эфире немецкого канала Welt репортер Макс Хермес."Конечно, внимание мира сместилось на этот конфликт (в Израиле. — Прим. ред.). Об Украине уже не так много говорят. <…> Это может привести в долгосрочной и среднесрочной перспективе к тому, что Запад снизит финансовую и военную помощь и сфокусируется на Израиле", — отметил он.Журналист подчеркнул, что в американских политических кругах не все единодушно поддерживают выделение помощи Украине, что также вызывает серьезные опасения в стране.Ранее в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Майк Джонсон, которого ранее избрали спикером палаты представителей США, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.
https://ria.ru/20231027/rotatsiya-1905651687.html
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в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, майк джонсон, welt, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Welt, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Серьезные опасения": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Израиля
Welt: Украина потеряет финансовую и военную помощь Запада из-за Израиля